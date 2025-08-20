Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Görüştü

TOPLANTININ DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş’te Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin ?erban ile buluştu. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Ciprian-Constantin ?erban ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya’nın sahip olduğu stratejik konumu en iyi şekilde değerlendirmek, ulaştırma ağlarımızı daha etkin hale getirmek ve karşılıklı etkileşimi artırmak için ortak projeler ve gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

ŞİMDE VE GELECEKTE YENİ FIRSATLAR

Uraloğlu, özellikle Karadeniz Otoyolu’nun Orta Koridor’a bağlanmasıyla ilgili atılacak adımların önemine vurgu yaparak, “Bu adımlar, sadece ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmekle kalmayacak; ticaretten lojistiğe, turizmden kültürel bağlara kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirecektir” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu iş birliklerinin, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.