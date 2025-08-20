Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Görüştü

TOPLANTININ DETAYLARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş’te Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin ?erban ile buluştu. Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, “Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Ciprian-Constantin ?erban ile bir araya geldik. Türkiye ve Romanya’nın sahip olduğu stratejik konumu en iyi şekilde değerlendirmek, ulaştırma ağlarımızı daha etkin hale getirmek ve karşılıklı etkileşimi artırmak için ortak projeler ve gelecek vizyonu üzerine değerlendirmelerde bulunduk” dedi.

ŞİMDE VE GELECEKTE YENİ FIRSATLAR

Uraloğlu, özellikle Karadeniz Otoyolu’nun Orta Koridor’a bağlanmasıyla ilgili atılacak adımların önemine vurgu yaparak, “Bu adımlar, sadece ulaştırma koridorlarımızı güçlendirmekle kalmayacak; ticaretten lojistiğe, turizmden kültürel bağlara kadar pek çok alanda iki ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirecektir” şeklinde ifadelerde bulundu. Bu iş birliklerinin, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirilmesi için önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti.

ÖNEMLİ

Bakan Güler, Şırnak’ta denetleme yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda incelemelerde bulunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı ve talimatlar sundu.
Germencik Gişelerinde Uyuşturucu Madde Bulundu

Aydın'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir araçta 50 sentetik uyuşturucu hap ve 5 gram esrar bulundu. Şüphelilerin uyuşturucu kullandığı tespit edilerek gözaltına alındı.

