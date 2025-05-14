Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Taşıma Verilerini Açıkladı

DENİZ TAŞIMACILIĞINDA BÜYÜK ARTIŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “2025 yılının ilk 4 ayında yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında artarak 246 bin 816’ya ulaşmıştır. Bu veriler, Ro-Ro taşımacılığının limanlarımızdaki yük artışından daha yüksek bir performans sergilediğini de açıkça göstermektedir. Dolayısıyla biz, 2025 yılında 2024’ün çok daha üzerine çıkacağımıza eminiz” dedi.

DFDS’NİN 10.000’İNCİ SEFERİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, DFDS’nin 10.000’inci Sefer Uğurlama Töreni’ne katıldı. Tören, DFDS Pendik Limanı’nda gerçekleştirildi. Uraloğlu, programda deniz taşımacılığının önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin dış ticaret taşımacılığında deniz yolunun rolünü kamuoyuyla paylaştı.

YAKLAŞIK 1 MİLYON ARAÇ DENİZE AKTARILDI

Deniz taşımacılığının çevresel ve güvenlik açısından sağladığı faydalara vurgu yapan Uraloğlu, “28 yurt dışı bağlantılı hattımızda toplam 706 bin 387 araç taşıdık. Bu araçların yüzde 69’u Avrupa bağlantılı hatlarda, yüzde 15,5’i Akdeniz’de, yüzde 12,2’si ise Karadeniz’de taşınmıştır. Yani yaklaşık 1 milyona yakın aracı biz karayolu trafiğinden denize aktarmış olduk. Bu sadece çevre konusunda değil, aynı zamanda trafik güvenliği, ulaşım güvenliği ve can-mal güvenliği açısından da ciddi bir katkı sağlamış olduğumuzu belirtmek isterim” diye konuştu.

TAŞIMALARIN YÜZDE 68’İ İTALYA HATTINDAN

Bakan Uraloğlu, Avrupa’ya yapılan taşımaların çoğunluğunun İtalya hattı üzerinden gerçekleştirildiğini belirterek, “Bu taşımaların yüzde 68’i ise İtalya hattı üzerinden yapılmıştır. Yani yüzde 69’un yüzde 68’i kıymetli bir rakam” ifadelerini kullandı.

RO-RO TAŞIMACILIĞINDA BAŞARI

2025 yılının ilk dönemine dair verileri paylaşan Uraloğlu, “Yurt dışı bağlantılı hatlarda taşınan araç sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 8 oranında artarak 246 bin 816’ya ulaştı. Bu veriler, Ro-Ro taşımacılığının yüksek bir performans sergilediğini açıkça göstermektedir. Biz, 2025 yılında 2024’ün çok daha üzerinde olacağımıza eminiz. Rakamlar da bunu teyit ediyor” dedi.

DFDS’YE TEŞEKKÜR

Uraloğlu, “Türkiye-İtalya Ro-Ro hattında önemli bir rol oynayan DFDS Denizcilik ve Taşımacılık A.Ş.’ye özel bir başlık açmak istiyorum. 2024 yılında DFDS’nin acenteliğini yaptığı 22 farklı gemi, limanlarımızda 7 milyon 914 bin 394 yük helleçlemiş ve bu miktar toplam yükün 1,49’unu oluşturmuştur. Ro-Ro hatlarında taşınan 706 bin 387 aracın yüzde 58’ine denk gelen 409 bin 529 adedi DFDS tarafından taşınmıştır. Kendilerine teşekkür ediyorum ve bu rakamları yeterli bulmuyorum, hep birlikte daha yukarıya taşıyacağız inşallah” dedi.

GELECEK İÇİN YENİ BİR BAŞLANGIÇ

Türkiye ile Avrupa arasında gerçekleşecek 10.000’inci seferin önemine dikkat çeken Uraloğlu, “DFDS gemisiyle Türkiye ile Avrupa arasındaki 10.000’inci sefer, ülkemizin lojistik gücünü ve iki ülke arasındaki ticaret köprüsünün sağlamlığını bir kez daha gösteriyor. Bu sadece bir dönüm noktası değil, aynı zamanda geleceğe yönelik hedeflerimizin de yeni bir başlangıcıdır. Hedefimiz; ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası sularda daha fazla dalgalandırmak, denizcilik sektörümüzü dünyanın liderleri arasına taşımak ve ülkemizin küresel ticaretteki rolünü daha da güçlendirmektir” şeklinde tamamladı.