Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Ulaşımı Güçlendirecek Projeleri Değerlendirdi

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI’NIN AÇIKLAMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya Başbakanı Ilie Bolojan ve Romanya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ciprian-Constantin Şerban ile bir araya geldi. Gerçekleşen bu görüşmenin ardından Bakan Uraloğlu, “Malko Tarnova’dan Bulgaristan’ın kuzeyine doğru çıkacak Karadeniz Otoyolu, bölgesel ulaştırma bağlantısallığını güçlendirecek” dedi. İkili görüşme sırasında, iki ülke arasındaki ulaştırma iş birliklerinin ve sektörel ilişkilerin detayları üzerinde duruldu. Ayrıca, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme alanlarındaki yatırımları da paylaşıldı.

YATIRIMLARIN ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, “Ulaştırma ve haberleşme alanlarında son 23 yılda 300 milyar dolara yaklaşan yatırım gerçekleştirdik. Söz konusu yatırımlar, yalnızca fiziksel altyapıların inşasını değil, aynı zamanda bölgesel iş birliği, ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir ulaştırma sistemlerinin kurulmasını da hedeflemektedir.” diyerek yapılan yatırımların kapsamını vurguladı. Romanya’nın Türkiye için stratejik bir ortak olduğu belirtilerek, ulaştırma alanında karşılıklı güvene dayalı bir iş birliği kültürünün bulunduğu ifade edildi. “Bu temelin üzerine daha fazlasını inşa etme arzusundayız” şeklinde konuştu.

BULGARİSTAN İLE GÖRÜŞMELER

Bakan Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı ile ulaştırma bağlantısallığını geliştirmek amacıyla bir görüşme yaptığını ve Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadjov ile de otoyol ve demiryolu geçişi üzerine iki önemli projenin detaylarını görüştüklerini aktardı. Bu bağlamda, “Karadjov, ikinci demiryolu sınır kapısı olarak planladığımız Lesovo geçişinin Kapıkule Sınır Kapısı’ndaki yığılmaları azaltarak, Orta Koridor’un kargo yükünün daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacağını” belirtti. Bakan, Malko Tarnova’dan çıkacak Karadeniz Otoyolu projesinin de bölgesel ulaştırma bağlantısını güçlendireceğini ifade etti.

UZUN VADELİ ETKİLER

Projelerin Türkiye üzerinden Romanya’ya doğru devam etmesinin bölgesel iş birliğini arttıracağına dikkat çeken Bakan Uraloğlu, iki ülke arasındaki lojistik ağın etkinliğini artıracağını belirtti. 2024 Temmuz ayında yeniden açılan Karasu-Köstence Ro-Ro hattının ticaretin kolaylaştırılmasına katkı sağladığını dile getirdi. “Mevcut durumda hem Karasu-Köstence hem de İzmir-Köstence Ro-Ro hatlarının aktif olarak faaliyet göstermesi, deniz taşımacılığı sektöründeki iş birliğimizin geldiği olumlu noktayı göstermektedir.” dedi.

Bakan Uraloğlu, demiryolu sektöründe de Türkiye ile Romanya arasında yakın bir iş birliği bulunduğunu vurgulayarak, bu alandaki iş birliğinin ulaştırma koridorları açısından daha ileri taşınabileceğini aktardı.

ORTA KORİDORUN GÜÇLENMESİ

Rumen Bakan Şerban ise, “Türkiye ve Romanya’daki ulaştırma sektörünün mevcut dinamiği, özellikle demiryolu altyapısının geliştirilmesi alanında gerçekleştirilen ve planlanan önemli yatırımlar, Karadeniz limanları, Samsun ve Köstence arasındaki bağlantının yeniden canlandırılması için uygun şartları oluşturmaktadır.” diyerek iki ülkenin Orta Koridor’daki rolünü vurguladı. Bakan, Türkiye ile Avrupa arasında demiryolu taşımacılığının teşvik edilmesi ile Asya ile Avrupa arasındaki yük trafiğinin artışının sağlanabileceğini ifade etti.

Son olarak, görüşmede TRACECA’da reform çalışmaları ve lojistik vergisi gibi konuların gündeme geldiği bildirildi.