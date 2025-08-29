Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Açıklama Yaptı

KAVŞAKLARDA DEPOLAMA ALANLARI ARTIRILIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Kavşaklardaki en önemli konu, dönen ve devam eden araçların depolama alanlardır. Bu kavşakların, uygulanmasıyla mevcut olan depolama alanını 5 kat artırmış olacağız. Bekleyen araçlar daha geniş bir depolama alanına sahip olacak” şeklinde açıklamada bulundu. Uraloğlu, sabah saatlerinde havayolu ile memleketi Trabzon’a ulaştı. Araklı ilçesinde bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında AK Parti Araklı ilçe teşkilatı ile bir araya gelen Uraloğlu, ardından Of Belediyesi’ni ziyaret ederek ilçe esnafının sorunlarını dinledi. Bu süreçte Uraloğlu’na Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ve ilçe belediye başkanları eşlik etti.

YENİ NESİL KAVŞAK UYGULAMALARI DEVAM EDİYOR

AK Parti Of İlçe Başkanlığı’na yapılan ziyarette Uraloğlu, Yomra ilçesi girişindeki yeni nesil kavşak inşaatını yerinde inceledi. Uraloğlu, Trabzon’daki yeni nesil kavşakların başarıyla hayata geçirildiğini vurguladı. “Gün içinde Yomra’nın batı girişindeki kavşak noktasında düzenleme çalışmalarımız mevcut. Burada maksimum 72 bin trafik var. Bu ciddi bir trafik. Var olan rotary kavşakla bu trafiği çözmede sıkıntılar yaşıyoruz” dedi. Yomra’daki kavşağın düzenlenmesi ve önceki alt geçitlerin başarıyla trafiği rahatlattığını belirtti.

ARAÇ BEKLEME SÜRELERİ AZALTILACAK

Uraloğlu, yeni nesil kavşaklar sayesinde araçların bekleme sürelerinin azalacağına dikkat çekti. “Işık yandığında fazla araç geçmiş olacak ki, şerit sayılarını da artırdık. Sinyalize kavşağımız ve döner kavşağımız 4 fazlıdır. Bu sayıyı sadece 2 faza indirdiğimizde araçların bekleme süresi azalacak” diye ekledi. Uraloğlu, trafik akışını sağlamak için Yomra’nın içerisindeki kavşaklardan geri dönüşlerin de verileceğini belirtti. Çalışmalara bir ay önce başladıklarını ve trafik olmasa 15-20 günde tamamlanabileceğini söyledi.

SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI YAKINDA BAŞLIYOR

Bakan Uraloğlu, Yomra’daki yeni nesil kavşağın 10 gün içerisinde açılacağını ifade etti. Çalışmaların zorluğundan dolayı zamanın uzadığını belirten Uraloğlu, “Kavşağın doğu tarafında asfaltı bitirdik. Trabzon tarafında da altyapısını tamamladık. Sıcak asfalt çalışmalarına inşallah başlıyoruz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, kavşağı okullar açılmadan önce bitirmeyi hedeflediklerini belirtti. “Burayı genel anlamda rahatlatacağız. Benzer yoğunluk Yomra’nın doğu girişinde de var. Oraya yönelik çalışmalar devam ediyor” diyerek sözlerini tamamladı.