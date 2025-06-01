Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Açıklamalarda Bulundu

ULUSLARARASI KORİDORLAR VE TÜRKİYE KONFERANSI’NIN ÖNEMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı’na katıldı. Bakan, Türkiye’nin uluslararası konumunu vurgularken, 4 saatlik uçuş mesafesinde 67 ülkeye ve 1,5 milyar insana ulaşan merkezi bir konumda olduğunu belirtti. Uraloğlu, Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Londra’ya ulaşım süresinin Süveyş Kanalı’ndan 35 gün, Ümit Burnu rotasından yaklaşık 45 gün ve Orta Koridor’dan ise 18 gün sürdüğünü ifade etti.

KALKINMA YOLU PROJESİ’NİN AVANTAJLARI

Bakan Uraloğlu, yapılması planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile bu süreyi 25 güne indireceklerini belirtti. Kalkınma Yolu Koridoru’nun Basra Körfezi’nden başlayarak 1200 kilometrelik demir yolu ve kara yoluyla Ovaköy’e kadar ilerleyeceğini söyledi. Uraloğlu, koridorun Türkiye kısmında Kapıkule’ye kadar olan bölümde büyük bir inşaat işinin tamamlandığını vurguladı. Ayrıca, “Irak tarafında FAV Limanı’nın ilk fazı bu sene devreye alınıyor” dedi.

ORTA KORİDORUN STRATEJİK ÖNEMİ

Uraloğlu, Türkiye açısından kritik öneme sahip Orta Koridor ile ilgili de açıklamalar yaptı. Zengezur Koridoru’nun Orta Koridor’u destekleyeceğini vurgularken, “Dilucu-Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesini yaptık” ifadesini kullandı. Uraloğlu, 3 Deniz Girişimi’ne de stratejik ortak olduklarını anımsatarak, “Kapıkule’den sonra yüklerin karayoluyla dağıtılmasını öngören bir girişim. Bunun ülke ticaretine katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

SÜPER HIZLI TREN PROJESİ

Bakan Uraloğlu, Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı projeleri olduğunu ifade etti. Bu süper hızlı tren hattının saatte 350 kilometre hızla gideceğini ve seyahat süresinin 80 dakika olacağını belirtti. Türkiye’nin hızlı ulaşım hedefleri doğrultusunda attığı adımlar, ülkenin uluslararası ticaretini geliştirmeye yönelik önemli katkılar sağlıyor.