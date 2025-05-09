Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bakanlarla Görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok ülkenin ulaştırma bakanlarıyla bir araya geldi. Görüşmelerde Angola, Bulgaristan, Litvanya, Azerbaycan, Mısır, Kongo ve Umman’ın ulaştırma bakanları, 27-29 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenecek olan Küresel Ulaştırma Forumu’na panel konuşmacısı olarak davet edildi. Bakanlığın sosyal medya hesaplarından bu konuda çeşitli paylaşımlar yapıldı. Uraloğlu’nun, Angola Ulaştırma Bakanı Ricardo Daniel Sandao, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Grozdan Karadzhov, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Reşad Nebiyev, Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel Al-Wazir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Bayındırlık Bakanı Jean Pierre Bemba Gombo ve Umman Ulaştırma, Haberleşme ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Said bin Hamood Al Maawali ile video konferans yöntemiyle görüştüğü belirtildi. Paylaşımlarda, ülkelerin ulaştırma alanındaki işbirliklerinin gündeme alındığı vurgulandı.

STRATEJİK KONULAR GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Uraloğlu’nun Litvanya Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Eugenijus Sabutis ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu görüşmede, “Üç Deniz Girişimi” çerçevesinde önemli projelerden biri olan Via Carpatia’nın yanı sıra birçok stratejik konunun ele alındığı ifade edildi. Türkiye ve Litvanya arasındaki ikili ilişkilerin daha fazla gelişmesi amacıyla çalışmalar yapıldığı da belirtildi. Uraloğlu, Sabutis’i yine 27-29 Haziran 2025’te İstanbul’da düzenlenecek Küresel Ulaştırma Forumu’na panel konuşmacısı olarak bizzat davet etti.