Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bayramda 7/24 Görevde Olacak

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU’NDAN KURBAN BAYRAMI AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kurban Bayramı döneminde artan trafik yoğunluğuna karşı sorumluluklarındaki 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev başında olacaklarını ifade etti. Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi’nde, bayram tatili dolayısıyla aldıkları önlemler hakkında bilgiler verdi. Kurban Bayramı’na kısa bir süre kaldığını hatırlatan Uraloğlu, “Perşembe günü öğleden sonra bayram tatili süreci fiilen başlayacak. Bayramlar, sevdiklerimizle buluştuğumuz, hasret giderdiğimiz, dostluk ve kardeşlik bağlarımızı pekiştirdiğimiz anlamlı zamanlar. Vatandaşlarımızın yollarda geçireceği vakitlerde güvenliği ve huzuru sağlamak da bizim için önemli.” dedi.

GÜVENLİ VE HUZURLU YOLCULUK İÇİN HAZIRLIKLAR

Uraloğlu, Bakanlık olarak vatandaşların rahat ve güvenli bir seyahat geçirebilmeleri için tüm hazırlıkları tamamladıklarını vurguladı. Bu bayramda, KGM’nin işletmesindeki otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler köprülerinden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlatan Uraloğlu, 68 bin 620 kilometrelik yol ağında 7 gün 24 saat görev yapacaklarını belirtti. “750 ekip, 3 bin 750 personel ve 1250 araçla gece gündüz demeden çalışacağız. Yol ağımızı 6 bin 750 kamerayla takip ederek, herhangi bir olumsuzlukta müdahale edeceğiz.” diye konuştu.

TASARRUF VE TRAFİK AKIŞI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER

Kurban Bayramı tatili nedeniyle yollardaki taşıt trafiğinin artmasını göz önünde bulundurarak özel yük taşıyan araçlarda sınırlamalar getirileceğini ifade eden Uraloğlu, “Ağırlık ve boyutları Karayolları Trafik Yönetmeliği’nde belirtilen sınırların üzerinde olan kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlar için düzenlenen özel izin belgelerini, 5 Haziran 2025’e kadar 5 gün süreyle vermeyeceğiz.” dedi. Ayrıca bayram boyunca yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını zorunlu olmadıkça durduracaklarını ekledi.

İKİ YÖNLÜ YOL TRAFİK GÜVENLİĞİ VE DENETİMLERİ

Uraloğlu, trafik işaretlemelerini titizlikle kontrol ettiklerini, eksiklikleri giderdiklerini ve görüşü engelleyen unsurları ortadan kaldırdıklarını anlattı. Ayrıca, yol durumu ile ilgili bilgilerin KGM’nin resmi internet sitesindeki ‘Yol Durumu’ bölümünde güncel tutulacağını söyledi. Vatandaşların otobüs bileti bulamama ve yüksek fiyatlar gibi sorunlar yaşamaması adına yolcu taşımacılığındaki denetimlerin artırıldığını da belirtti.

KAÇIRILMAMASI GEREKEN KAPASİTE ARTIRIMLARI

Memleketlerine gidemeyen ve tatillerini büyük şehirlerde geçirecekler için, İstanbul’da Marmaray ve Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sisteminin, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN’ın ücretsiz olarak hizmet vereceğini aktaran Uraloğlu, yüksek hızlı tren seferlerinde de kapasite artışı sağlandığını belirtti. “Ankara-İstanbul YHT hattında 2 bin 466, ana hat ve bölgesel trenlerde 8 bin 400 kişilik kapasite artışı sağladık.” dedi.

Trafik kurallarına uyulmasının gerekliliğine değinen Uraloğlu, özellikle yorgun ve uykusuz sürücülerin yola çıkmamaları gerektiğini vurguladı. “Uzun mesafeli seyahatler için araç bakımını ve lastik kontrollerini ihmal etmemeleri gerektiğini belirtmek isterim.” dedi. Bayramın birlik ve beraberlik duygularını artırmasını umduğunu ifade eden Uraloğlu, basın mensuplarına da KGM’nin çalışmalarına dair bilgileri aktardı.