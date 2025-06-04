Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Çalışmalar Devam Ediyor

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde gerçekleşen yoğun yağışın ardından kaybolan Hüseyin Aydın’ın bulunması için yürütülen çalışmalara dair bilgiler paylaştı. Uraloğlu, “288 personel ve 14 dron ile bu çalışmalar devam ediyor. Sera Gölü’nde dalgıçlar da dahil olmak üzere yaklaşık 11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor.” dedi. Sel felaketzedelerini incelemek üzere bölgeye gelen Uraloğlu, Ulaşım Yönetim Kriz Merkezi Değerlendirme Toplantısı’na katıldı. Toplantının sonrasında, şehirde dünkü yağışın etkisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ŞEHRİN YAĞIŞ DURUMU

Uraloğlu, şehrin dünkü yağışını hatırlatarak, “Dün sabah saatlerinde yaklaşık 2 saat süren yoğun bir yağış yaşandı. Metrekareye 63 kilogram yağış düştü.” ifadesinde bulundu. Bazı bölgelerde bu miktarın daha fazla olduğunu belirten Uraloğlu, yoğun yağmur nedeniyle Ortahisar ve Akçaabat merkez başta olmak üzere 28 mahallede çeşitli etkilerin görüldüğünü aktardı. Selin etkili olduğu Beşirli, Moloz ve Çömlekçi mahallelerine dikkat çekerken, “Sera Gölü’nün üst kısımları ve Akçaabat’ın bazı bölümlerinde de bazı hasarlar söz konusu oldu.” dedi.

TEMİZLEME ÇALIŞMALARI HIZLA DEVAM EDİYOR

Akçaabat’ta kaybolan Hüseyin Aydın için arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Uraloğlu, “11 kilometrelik bir alan tarandı, tekrar taranıyor.” dedi. Ayrıca, “Yağışın ardından 1818 personel temizleme çalışmasında yer aldı.” bilgisini vererek, şu anda temizleme çalışmaları için önemli ölçüde ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bazı bölgelerde bodrum katlarındaki su tahliyesi için faaliyetlerin devam ettiğini ve bu sürecin de en kısa zamanda tamamlanmasını umduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARA YARDIM EDİLECEK

Uraloğlu, yağışlara ilişkin 112’ye gelen çağrılara yönelik olarak yerinde tespitlerin yapıldığını belirtti. Şu ana kadar 117 işyerinde, 20 araçta ve 10 konutta hasar tespit edildiğini aktaran Uraloğlu, bazı otoparkların su altında olması nedeniyle hasar tespitinin tam olarak gerçekleştirilmediğini söyledi. Ayrıca, vatandaşların yaşadığı hasarlarla ilgili maddi destek sağlanacağını belirterek, “Bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi destekte bulunacağız.” ifadelerini kullandı. Uraloğlu, bu süreçte tüm bakanlıkların iş birliği içinde çalıştığını ve vatandaşların mağduriyetinin önüne geçileceğini vurguladı.

AFET RİSKLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Uraloğlu, Karadeniz Bölgesi’nde sel riski ve diğer afetlerle ilgili alınması gereken önlemlere dair, “Burası sel riskinin, afet riskinin, taşkın riskinin olduğu bölgelerin başında.” ifadesinde bulunurken, bireysel önlemlerin önemine dikkat çekti. Uraloğlu, yürütülen çalışmaların yanı sıra iklim değişikliğinin etkileriyle mücadele etmek için güncellemelerin yapıldığını belirtti.

Uraloğlu, bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması temennisinde bulunarak, “İnşallah kaybolan abimizi de sağ salim bulursak daha mutlu olacağız.” diyerek sözlerini tamamladı. Ayrıca, Meteoroloji bölge müdürlüğünden alınan bilgilerin ışığında, bayram süresince yağış beklenmediğini ve risk olmadığını aktardı. Uraloğlu, incelemelerde bulunmak üzere bölgedeki çalışmalara devam etti.