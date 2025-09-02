Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Duyurdu

BAKAN URALOĞLU’NUN DUYURUSU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin dünya genelinde konteyner elleçleme alanındaki başarısını duyurdu. Yapılan yazılı açıklamada, İngiltere merkezli denizcilik yayını Lloyd’s List’in yayımladığı ‘Dünyanın En Fazla Konteyner Elleçleyen 100 Limanı 2025 Listesi’ne bu yıl Türkiye’den 5 limanın dahil olduğu bilgisi verildi. Uraloğlu, geçtiğimiz yıl listede 4 liman bulunduğunu hatırlatarak, “2024 yılı konteyner elleçleme verilerine göre oluşturulan listeye Aliağa Limanı’nın da dahil olmasıyla Türk limanlarının sayısı 5’e yükseldi. Bu başarı, deniz ticaretindeki gücümüzü ve liman altyapımıza yaptığımız yatırımların karşılığını bir kez daha ortaya koydu” şeklinde konuştu.

TÜRK LİMANLARININ SIRALAMALARI

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin deniz ticaretindeki yerini güçlendiren limanların sıralamalarını da paylaştı. 2023 yılı itibarıyla dünyanın en fazla konteyner elleçleyen 100 liman listesinde Ambarlı Limanı 72, Kocaeli Limanı 86, Tekirdağ Limanı 94, Mersin Limanı ise 98’inci sırada yer aldı. Ayrıca, Aliağa Limanı bu yıl ilk kez 91’inci sıradan listeye adını yazdırmayı başardı. Uraloğlu, listeye giren 5 limanın Türkiye’nin toplam konteyner elleçleme hacminde büyük bir paya sahip olduğunu vurguladı.

KONTEYNER ELLEÇLEME HACMİ

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2024 yılında Türkiye limanlarında toplam 13,5 milyon TEU konteyner elleçlendiğini belirtti. Bu 5 limanın, 2024 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam konteyner elleçlemesinin yüzde 84,1’ini, yani 11,4 milyon TEU’yu gerçekleştirdiğini ifade etti. Bu durum, Türkiye’nin denizcilik alanındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.