Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, “Fiber Optik Altyapıyı Geliştiriyoruz” dedi

AKILLI ULAŞIM SİSTEMLERİ VE FİBER ALTYAPI GELİŞİMİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemlerini yaygınlaştırmak için karayolu ağlarında fiber optik altyapıyı 20 bin kilometreye çıkaracaklarını belirtti. Ayrıca demiryolu ağında 200 MW kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri projeleri planlıyor. Uraloğlu, “Hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı, alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz. 5G’nin Ekim ayında ihalesini yaparız. 2026’da da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G’yi yaygınlaştırmış olacağız” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM POLİTİKALARI

Bakan Uraloğlu, Yeşil Kalkınma Vakfı’nın Sürdürülebilir Ulaşım Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, “Ülkemizde yük taşımalarının yaklaşık yüzde 85’i karayolu ile yapılmaktadır, bu da sektörü karbon salınımı açısından öncelikli bir alan haline getirmektedir. Bakanlık olarak, karayolu taşımacılığında yeşil dönüşümü sürdürülebilirliğin merkezine yerleştiriyoruz” dedi. Bu hedef doğrultusunda elektrikli kamyon, otobüs, minibüs ve otomobillerin kullanımı için mevzuat düzenlemeleri yapıldığı belirtildi.

ÇEVRE DOSTU ULAŞIM YATIRIMLARI

Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla demiryolu ağını 13 bin 919 kilometreden 28 bin 600 kilometreye çıkarmayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, “Son 23 yılda gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 296,5 milyar dolarlık yatırımla mobilite, lojistik ve dijitalleşme odaklı birçok projeyi hayata geçirdik” diye belirtti. Karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla demiryolu yatırımları ile toplam 8,9 milyon ton daha az karbon emisyonu salındığını vurguladı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Bakan, elektrikli otomobil sayısının 2025 Haziran ayı itibarıyla 268 binin üzerine çıktığını ve ülke genelinde 31 bin 433 elektrikli araç şarj soketinin bulunduğunu aktardı. Uraloğlu, “Güneş enerjisi santrali kurarak çevre dostu ulaşım anlayışımızı desteklemeye devam ediyoruz” dedi. Öne çıkan projeler arasında GES’lerin kurulumuyla elde edilen enerji tasarrufları da yer aldı.

DENİZCİLİKTE SIFIR EMİSYON HEDEFLERİ

Uraloğlu, “Hurdaya ayrılan gemilerin yerine inşa edilen yeni gemilere hurda bedelinin 1,5 katı alternatif enerji sistemleriyle donatılanlara ise 2,5 katı teşvik veriyoruz” açıklamasında bulundu. Ayrıca, havalimanlarında çevresel etkilerin kontrol altına alınması amacıyla başlatılan “Karbonsuz Havalimanı Projesi” ile 50 havalimanının sertifika alarak bu noktada en yüksek sayıya sahip 2. ülke konumunda olunduğu belirtildi.

5G TEKNOLOJİSİ VE GELECEK VİZYONU

5G teknolojisinin gelirken önümüzdeki süreçte ülke genelinde yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, “Ekim ayında 5G’nin ihalesini yaparız. 2026’da sinyal almaya başlayarak birkaç yıl içerisinde bütün ülkemizin tamamına 5G’yi yaygınlaştırmış olacağız” ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL VALİSİ’NDEN ÇEVRE DUYARLILIĞINA VURGU

İstanbul Valisi Davut Gül, sürdürülebilir bir çevre için herkesin katkıda bulunması gerektiğini belirtti. Gül, “İstanbul’da insanlar günlük bir buçuk iki saatini trafikte geçiriyor. Bu açıdan bu zihniyeti çok önemsiyorum” diyerek çevreye duyarlı ulaşım politikalarının önemine dikkat çekti.