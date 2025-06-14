Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Hızlı Tren Projesi’ni Tanıttı

ULAŞTIRMA PROJESİNE TARİHİ ADIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çorum’da ‘Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Yüksek Hızlı Tren Projesi Delice-Çorum Etabı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Bakan Uraloğlu, bu projenin bir ‘kalkınma projesi’ olduğunu belirterek, “Bugün medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını aralıyoruz. 2053’te ülkemizi 48 saatte dolaşmak mümkün olacak. Mevcut ağımızı 2028’e kadar 17 bin 500 kilometreye, 2053’te ise 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

DEMİRYOLU YATIRIMLARI ARTIK DEVLET POLİTİKASI

Bakan Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, demir yolu yatırımlarının 2002 yılından itibaren devlet politikası haline getirildiğini vurguladı. “Son 23 yılda demir yollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım yaptık. 2002’de yaklaşık 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuz, bugün 13 bin 919 kilometreye ulaştı. 2025 yılı itibarıyla 2 bin 251 kilometresi YHT ve hızlı tren hattı olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha eklenmiş olacak” ifadesini kullandı.

PROJE TARİHE GEÇECEK

Projeyle Anadolu’nun kalbinin Karadeniz ile buluşacağını belirten Bakan Uraloğlu, “Bugün temeli atılan hızlı tren hattı, Ankara merkezli düşünüldüğünde Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren yolcu taşımacılığı projesi olarak tarihe geçecek. Bu hat tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. Bugün sadece bir demir yolu hattının temelini atmıyoruz; medeniyetlerin kucaklaştığı, ticaretin hızlandığı bir geleceğin kapılarını açıyoruz” açıklamasında bulundu.

ULUSAL HIZLI DEMİR YOLU AĞI

Bakan Uraloğlu, projenin devamında Çorum-Merzifon-Samsun kesiminin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate ineceğini ifade etti. “Yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşınabilecek. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette bir lojistik süper güç haline getirecek. Saatte 200 km hıza uygun olarak inşa edilecek hat; 5 istasyon, 8 tünel, 3 aç-kapa tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üst geçit, 84 alt geçit ve 208 menfez gibi mühendislik yapılarıyla bir şaheser olacak” diyerek hattı 2029 sonunda tamamlayarak hizmete almayı umduğunu söyledi.

HIZLI TREN KONFORU İLE ÖZEL AĞLAR

Bakan Uraloğlu, ‘Samsun-Sarp Demir Yolu Projesi’nin de gündemde olduğunu vurgulayarak, “Bu ağ ile Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demir yolu ağına dahil olacak. Hattın Mersin’e kadar tamamlanmasıyla yaklaşık 8 milyon vatandaşımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak” dedi. Projenin şehirleri ve hayalleri birleştireceğini dile getiren Uraloğlu, “Kırıkkale bu hattın çelikten kapısı, Çorum sanayi ve ticaretin yeni kavşağı olacak. Amasya’nın elma bahçeleri, küresel pazarlara ulaşacak, Karadeniz’in incisi Samsun ise uluslararası ticarette yıldız gibi parlayacak. Bu proje sadece bir demir yolu değil; kardeşliğin, refahın ve bereketin yolu olacak” şeklinde konuştu. Uraloğlu, protokol üyeleriyle birlikte butona basarak hattın temelini attı.