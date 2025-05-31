Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Konferansa Katıldı

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’da gerçekleşen Uluslararası Koridorlar ve Türkiye Konferansı’na katıldı. Konferans sırasında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin dört saatlik uçuş mesafesinde 67 ülke ve 1,5 milyar insana ulaşan merkezi bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, Uzak Doğu’dan gelen yüklerin Londra’ya ulaşım sürelerini de vurguladı. Buna göre, yükler Süveyş Kanalı’ndan 35 günde, Ümit Burnu rotasından yaklaşık 45 günde ve Orta Koridor üzerinden ise yalnızca 18 günde Londra’ya varıyor. Bu bağlamda, yapımı planlanan Kalkınma Yolu Projesi ile bu sürenin 25 güne düşeceğini belirtti.

KALKINMA YOLU KORİDORU VE FAV LİMANI

Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Koridoru’nun Basra Körfezi’nden başlayarak 1200 kilometrelik demir yolu ve kara yolu ile Ovaköy’e kadar uzanacağını açıkladı. Bu koridorun Türkiye kesiminde Kapıkule’ye kadar giden bölümünün büyük kısmının inşa edildiğini ifade eden Uraloğlu, “Irak tarafında FAV Limanı’nın ilk fazı bu sene devreye alınıyor” dedi.

Bakan Uraloğlu, önemli bir konu olan Orta Koridor hakkında da bilgiler verdi. Zengezur Koridoru’nun bu koridoru destekleyeceğini kaydeden Uraloğlu, Zengezur Koridoru çerçevesinde Dilucu-Kars arasındaki demir yolu hattının ihalesinin gerçekleştirildiğini aktardı. Ayrıca, Türkiye’nin 3 Deniz Girişimi’nde stratejik ortak olduğunu hatırlatarak, “Kapıkule’den sonra yüklerin karayoluyla dağıtılmasını öngören bir girişime de ortak olduk. Bunun ülkemizin ticaretini geliştireceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

ANKARA-İSTANBUL DEMİR YOLU HATTI

Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı düşünceleri olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, bu hattın süper hızlı trenle saatte 350 kilometre hızla gideceğini ve seyahat süresinin 80 dakikaya düşeceğini açıkladı.