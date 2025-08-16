Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Raylı Sistem Hattı Açıklaması Yaptı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Raylı Sistem Hattı ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, Trabzon Valiliği tarafından “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararının alındığını belirtti ve projeyi 2026 yılı yatırım programına dahil etmeyi hedeflediklerini ifade etti.

31 İSTASYON İÇEREN KENT İÇİ RAYLI SİSTEM

Bakan Uraloğlu, “Akçaabat’tan Yomra Merkeze ulaşan Şehir Hastanesi, Akyazı Stadyumu, Üniversite, Otogar ve Havalimanı gibi 31 istasyon içeren kent içi raylı sistemi Trabzon’a kazandıracağız. Yaklaşık 32 kilometre uzunluktaki proje, 824 bin kişinin yaşadığı şehrimizde özellikle Akçaabat, Yomra ve Ortahisar hattında 500 bin insanımıza hizmet edecek” şeklinde konuştu.

Akyazı-Havalimanı ARASINDA HIZLI ULAŞIM

Akyazı-Havalimanı hattı ile ilgili bilgiler veren Bakan Uraloğlu, “Bu hattın ilk etabını 15,5 kilometre uzunluğunda projelendirdik. İlk etapta Karayolları İstasyonu’ndan başlayacak hattımız, Şehir Hastanesi, Trabzonspor Stadyumu, Tanjant, Trabzon Meydan Perkı, Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Havalimanı gibi 16 istasyonda hizmet verecek. Bu hattımızda trenlerimiz 9 set halinde 5,5 dakikada bir hareket edecek” dedi.

TRAFFİK YOĞUNLUĞUNA ÇÖZÜM

Trabzon’un özellikle yaz aylarında artan turist sayısı ve yoğun yerel trafiğine kent içi raylı sistemin çözüm getireceğini vurgulayan Uraloğlu, “Bu sayede toplu taşıma kullanımını teşvik ederek şehir içindeki trafik yoğunluğunu önemli ölçüde azaltmış olacağız. Vatandaşlarımız Akyazı-Havalimanı arasında 22 dakikada, Akçaabat-Yomra arasında ise 48 dakikada seyahat edebilecek” ifadelerini kullandı.