Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, soru yanıtladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 27 Haziran – 29 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ öncesinde, Bakan Abdulkadir Uraloğlu gazetecilerle bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplayan Uraloğlu, İBB’ye yönelik operasyonlar sonucu metro yatırımlarının geleceği hakkında görüşlerini paylaştı. Uraloğlu, “İstanbul’daki süreçlerle ilgili de oradaki yürütülen operasyonlar vesaire noktasında çok da fazla bir şey söylemeyi ben çok da doğru bulmam. Sizin sorunuzu cevaplayayım. Şehir yerleşkelerindeki ulusal ve uluslararası demiryolu -bu karayollarında da aşağı yukarı böyledir- demir yolu bağlantıları dışında şehir merkezlerindeki hafif raylı sistem hatlarının yapılması oradaki belediyenin görevidir. Gerek büyükşehir olsun, gerek il olsun, gerekse de ilçe olsun bir proje yapılacaksa bu oradaki belediye tarafından yapılmalı.” dedi. Uraloğlu, İBB’ye yapılan operasyonların gereksiz olduğunu ve aksayan işleri bakanlık olarak kendi inisiyatifleriyle üstlenmelerinin mümkün olmadığını ifade etti.

EUROPA BİRLİĞİ METRO PROJESİ ÜZERİNE

Bakan Uraloğlu, Avrupa Birliği finanse edilen metro projesinin durumu hakkında da açıklamalarda bulundu. “Bir Avrupa Birliği IBRD’nin yanlış hatırlamıyorsam Avrupa Birliği’nden finanse edilen bir metro projesi, finans kenti bağlayan bir metro projesi, üç tane büyük firmanın konsorsiyum olarak yürüttüğü projenin alınan büyük miktardaki kredisinin işe kullanılmadığını okumuştum. Şaşırmıştım. ‘Ya bunda abartı var. Çok doğru olduğunu düşünmüyorum’ demiştim.” ifadeleri ile konuya değindi. Uraloğlu, kredi gönderilen projenin neden durduğu hakkında bilgiye sahip olmadığını belirtti.

TRADE CORRIDORS VE PROJE GELİŞMELERİ

Türkiye’yi kapsayan ticaret koridorları açıklaması yapan Uraloğlu, “Orta koridorun önemli bir parçası olan Sivas’tan bizim Kars sınıra kadar olan hattın yaklaşık 660 kilometrelik kısmının rehabilitasyonunu yapacağız. Şimdilik rehabilite ederek oradaki kapasite problemini kaldırmış olacağız.” açıklamasında bulundu. Yine Kalkınma Yolu Koridoru ile ilgili önemli projelerin aşamalarını anlatan Uraloğlu, farklı ihale süreçlerinden bahsetti. G7 zirvesinde IMEC koridorunun konuşulduğunu aktaran Uraloğlu, bu konunun önümüzdeki günlerde tekrar ele alınabileceğini dile getirdi.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Yap-İşlet-Devret projeleri üzerine de açıklama yapan Uraloğlu, belirli projelerin teslim tarihlerine değindi. “İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2035 yılında bakımları yapılmış bir halde teslim alacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve devamındaki bir kısım otoyolu 2028 yılında, Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını da 2029 ve 2030 yıllarında devreye almış olacağız.” dedi. Uraloğlu, devletin gereksinimleri doğrultusunda bu projelerin gelecekte yeniden işletim süreçlerine dair planlar yapabileceğini belirtti.

İRAN-İSRAİL ÇATIŞMASI VE TÜRK UÇAKLARI

İran-İsrail çatışması sebebiyle bölgede bulunan Türk firmalarına ait uçaklarla ilgili sorulan soru üzerine Uraloğlu, “İran-İsrail çatışmasında İran’da 7 tane, Irak’ta da 4 tane uçağımız kaldı.” dedi. Uraloğlu, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı aracılığıyla durumu takip ettiklerini ifade etti.

KALKINMA YOLU VE ORTA KORİDOR İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

Kalkınma Yolu ile ilgili şantiyeye yönelik henüz bir çalışmaların başlamadığını belirten Uraloğlu, “Finansmanla ilgili konuşuyoruz. Projede yüzde 95 olduğunu söylemiştim, kabaca. Beklentimiz bu sene finansmanın sağlanması noktasında bir adım atıp, önümüzdeki sene başlayabilmektir.” dedi. Orta koridor hakkında, “Yılda 20 bin tren diyebiliriz. Yani günde 60 tren geçtiğini söyleyebilirim.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu, mevcut koridorun gücünü artırmak için yeni yatırım yapılması gerektiğini de vurguladı.