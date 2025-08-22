Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Törene Katıldı. Güney Kafkasya’da Barış Ve Refah. Zengezur Koridoru, Ekonomik İşbirliği Sağlayacak. Yılda 5,5 Milyon Yolcu Taşıyacak. Koridor, Ticaret Ağını Güçlendirecek. Bölgesel Barışa Katkı Sağlayacak Proje.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Iğdır’da Temel Attı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Iğdır’da Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temel atma törenine katıldı. Suveren mevkisinde düzenlenen bu önemli etkinliğe Bakan Uraloğlu’nun yanı sıra AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, 54’üncü dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ahmet Arslan, Iğdır Valisi Ercan Turan, Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün, birçok kurum müdürü ve bölge halkı katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, Zengezur Koridoru’nun açılmasının Güney Kafkasya’da barış ve refah dolu bir dönemi başlatacağını ifade etti. Ayrıca, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın inşasına başlama heyecanını da dile getirdi.

Stratejik Öneme Sahip Projeler

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin coğrafi ve kültürel olarak önemli ulaşım koridorlarının kesişim noktasında bulunduğunu belirtti. Ülkenin hem doğu-batı hem de kuzey-güney koridorlarında önemli bir köprü olduğunu vurguladı. “Özellikle dünyadaki son siyasi gelişmeler, ‘Orta Koridor’un stratejik önemini ortaya koyuyor,” dedi. Uraloğlu, Orta Koridor’un geliştirilmesi kapsamında Türkiye’nin hayata geçirdiği mega projelerden bahsederek, Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan’ı bir araya getirerek uluslararası ilişkileri güçlendireceklerine inandıklarını ifade etti.

Hayati Proje ve Kapasite Hedefleri

Bakan, iletişimin medeniyetlerin buluşma noktası olduğunu belirterek demir yollarının bu süreçteki önemini vurguladı. Türkiye’nin, 2002 yılından bu yana demir yollarını devlet politikası olarak önceliklendirdiğini ve bu alana büyük yatırımlar yapıldığını aktardı. Uraloğlu, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın yılda 5,5 milyon yolcu ve 15 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını da açıkladı. Projenin birçok mühendislik harikasına sahip olduğunu ve bölgesel ticareti olumlu etkileyeceğini belirtti.

Küresel Barışa Katkı

Uraloğlu, projeyle birlikte Türkiye’nin bölgesel barışa olan katkısının bir kez daha gözler önüne serileceğini dile getirdi. Zengezur Koridoru’nun sadece ekonomik ilişkileri güçlendirmekle kalmayacağını, aynı zamanda Güney Kafkasya’da sınırların açılmasını ve diplomatik ilişkilerin normalleşmesini de hızlandıracağını söyledi. Kars, Iğdır, Aralık ve Dilucu’nun bu projede kritik bir rol oynayacağını ve bölgenin potansiyelini artıracağını belirtti.

İleriye Dönük Hedefler

Bakan, Türkiye’nin demir yolu ağını 2028’de 17 bin 500 kilometreye çıkarmayı ve demir yolunda yük taşımacılığı payını artırmayı hedeflediğini sözlerine ekledi. Uraloğlu, “Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı, sadece bir demir yolu projesi değil, aynı zamanda Türkiye’nin jeostratejik gücünü artıracak önemli bir fırsattır,” dedi. Törende, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demiryolu Hattı’nın temeli atıldı.