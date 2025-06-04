Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Trabzon’da

AFET KOORDİNASYON MERKEZİ’NE ZİYARET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon’a gelerek, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde bir toplantıya katıldı. Kentte meydana gelen sel afetine ilişkin açıklamalarda bulunan Uraloğlu, gerekli tespitlerin yapıldığını belirtti. “Temizleme çalışmalarımızın hemen hemen bittiğini söyleyebiliriz. Bazı kesimlerin bodrum katlarındaki suyun tahliyesi noktasında çalışmaların sürdüğünü ifade edeyim,” dedi.

TELEFON Çağrıları VE HASAR TESPİTLERİ

Uraloğlu, şu ana kadar 112 Acil Servis’e 670 çağrı yapıldığını ve bu çağrıların hepsi ile iletişim kurulduğunu aktardı. “Vatandaşa gerekli ulaşım sağlandı,” diye ekledi. Yaptıkları tespitlere göre 117 iş yerinde, 20 araçta ve 10 konutta hasar tespit edildiği bilgisini paylaşan Uraloğlu, bazı otoparkların su altında olması nedeniyle tam tespit yapılamadığını da vurguladı. Gündoğdu ve Doğançay mahallelerinde 5 binada yapısal bozukluk ve risk tespit edildiğini, 1 binanın ağır hasarlı olduğunu söyledi.

DİĞER RİSKLER VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

Uraloğlu, Doğu Karadeniz’in sel, taşkın ve afet riskinin yüksek olduğu bir bölge olduğunu belirterek, “Kurumlar tedbirini almalı, vatandaşımızın da risk almaması konusunda bizim talebimiz vardır,” dedi. Ayrıca kaybolan bir vatandaşın bahçesinin zarar görmemesi için gayret gösterdiğini dile getirerek, “Gerekli değerlendirmemizi yaptık. Sel ve taşkın sonrası temizleme işlemlerini gerçekleştirdi. Gerekli tespitler yapılacak,” şeklinde konuştu. İklim değişikliğinin etkilerini de göz önünde bulundurarak su debilerinin değiştiğini, buna göre güncellemeler yapacaklarını belirtti.

VATANDAŞA DESTEK VAADİ

Bakan Uraloğlu, bakanlarla görüştüklerini ve “Vatandaşlarımızın hasarının ne olduğuna bakmaksızın sabaha kadar çalışma yürüterek, bayram öncesi bir can suyu mertebesinde maddi bir destekte bulunacağız,” dedi. Vatandaşlara güven vermek amacıyla, “Vatandaşlarımız müsterih olsun,” ifadelerini kullandı. Ayrıca Toklu ve Beşirli mahallelerindeki işletmelerde hasar gören esnafı da ziyaret etti.