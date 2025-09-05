Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Tren Seferlerini Duyurdu

MACARİSTAN DEMİR YOLU ŞİRKETİ MAV’DAN YENİ TRENLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Macaristan’ın ulusal demir yolu şirketi MAV’ın Paris-İstanbul hattındaki tren seferleri hakkında bilgi verdi. Yapmış olduğu yazılı açıklamada, MAV’nın 2025 yılının eylül ayında Paris-İstanbul güzergahında 3 sefer, ekim ve kasım aylarında ise birer sefer düzenlemeyi planladığını belirtti. Uraloğlu, “Mayıs ayında düzenlenen ilk 2 seferin başarıyla tamamlanmasının ardından, eylül ayının ilk özel treni ülkemize Balkan Explorer 2 adıyla dün gece Kapıkule’den giriş yaptı” dedi. Uraloğlu, trenin, Kapıkule-Halkalı hattında TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletildiğini bildirdi.

YENİ SEFERLER VE TARİHLER

Uraloğlu, “Ülkemizden, ‘İstanbul-Paris 2’ sefer adıyla yola çıkacak olan tren, yarın saat 10.25’te Halkalı’dan hareket edecek. Tren, Kapıkule’den çıkış yaparak Paris istikametindeki uluslararası yolculuğuna devam edecek. Avrupa’nın kalbine konforlu ve nostaljik bir seyahat fırsatı tanıyan 14 vagonlu tren, 52 yolcuya unutulmaz bir deneyim sunacak” şeklinde konuştu. Ayrıca, Paris-İstanbul arasında işleyecek turistik trenlerin gelecek programlarına dair de bilgiler verdi. Uraloğlu, “14 Eylül’de ‘Constellation’ adlı tren, Kapıkule’den giriş yapacak, 15 Eylül sabahı ise Halkalı’dan ayrılacak. 17 Eylül’de Türkiye’ye ulaşacak olan ‘Paris-İstanbul 2’ treni, 18 Eylül’de ‘Latitudes 1’ adıyla dönüş seferine çıkacak” şeklinde detayları aktardı.

EYLÜL, EKİM VE KASIM AYI SEFERLERİ

Ekim ayındaki seferlerin de tarihlerini açıklayan Uraloğlu, “20 Ekim gecesi ‘Latitudes 2’ ismiyle Kapıkule’den Türkiye’ye girecek ve 21 Ekim akşamı ‘Marmara’ adıyla ülkemizden ayrılacak. Yılın son özel treni ise 1 Kasım gecesi ‘Balkan Explorer 3’ adıyla Türkiye’ye ulaşacak, 3 Kasım’da ‘Chastels of Transilvania’ ismiyle rotasına devam edecek” ifadelerini kullandı.