Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türk Gemi Güvenliğini Arttırdı

GÜVENLİK SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail’in saldırıları sonucunda İran limanlarında uğrak yapacak ve Hürmüz Boğazı’nda seyredecek Türk bayraklı gemiler için güvenlik seviyesini en üst düzeye çıkardıklarını açıkladı. Uraloğlu, yaptığı açıklamada, Türk bayraklı gemilerin güvenliğini artırmak amacıyla yeni bir karar aldıklarını belirtti. “Türk bayraklı gemilerin güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabilmesi için ISPS kapsamında güvenlik seviyesini 3’e çıkardık” dedi.

İZLEME VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

Bakan Uraloğlu, 17 Haziran itibarıyla uygulamaya giren karar doğrultusunda, Türk bayraklı gemilerin potansiyel güvenlik tehditlerine karşı hazırlıklı olabileceklerini, limanda bulundukları süre zarfında gerekli tedbirleri alabileceklerini ve bu gemilerin erken safhada uyarılmalarını sağlamak amacıyla ISPS güvenlik seviyesini en yüksek düzeye çıkardıklarını vurguladı.

Uraloğlu, güvenlik seviyesi 3 çerçevesinde gemilerde uygulanacak tedbirlerle ilgili bilgi verirken, “Gemi güvenlik planı kapsamında, liman tesisi ile iş birliği içinde gemi tarafından güvenlik önlemleri en üst düzeyde uygulanacak. Gemideki yükleme ve tahliye işlemleri geçici olarak durdurulabilecek” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gemiye malzeme teslimatı esnasında malzemelerin daha kapsamlı bir şekilde aranabileceğini, alımların sınırlandırılabileceği ya da ertelenebileceğini belirtti.

KONTROLLÜ GİRİŞ ve GÜVENLİK ALANLARI BELİRLENECEK

Bakan, gemiye erişimle ilgili olarak girişlerin kontrollü bir noktadan sınırlandırılacağını, sadece yetkili makamlar tarafından izin verilenlerin giriş yapabileceğini ve gemideki personelin yönlendirileceğini ifade etti. Ayrıca, gemiye giriş çıkışların geçici olarak durdurulması gibi işlemlerin uygulanabileceğinin altını çizdi.

“Bu çerçevede, gemide güvenlik olayına veya varsayılan tehdide yakın olan, erişimin yasak olduğu ek sınırlandırılmış alanlar belirlenebilecek, sınırlı alanların aranması sağlanabilecek ve tüm gemiye erişim sınırlandırılabilecek” diye ekledi.

GÖZETİM SİSTEMLERİNİN ETKİNLİĞİ ARTTIRILACAK

Uraloğlu, gemi çevresinde alınacak güvenlik önlemlerinin hem elektronik hem de fiziki tedbirleri kapsadığını anlattı. “Gemi güvenliğinin kontrolü için; bütün ışıkların yakılarak gemi çevresinin aydınlatılması, gemi ve civarındaki faaliyetlerin kaydını yapan gözetim ekipmanının çalışır durumda tutulması gerekmekte. Bu ekipmanların kayıt süresi de azami seviyede bulundurulacak” diyerek sözlerini tamamladı.