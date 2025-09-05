Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Yatırımları Vurguladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milli yatırımların yükseldiğini belirtti. AK Parti Bartın Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde Bartın’ı ziyaret eden Uraloğlu, Valilik’te Vali Nurtaç Arslan ile görüştü ve ardından AK Parti İl Başkanlığına geçti.

YENİ BİR TARİHE ADIM ATIYORUZ

Bakan Uraloğlu, açıklamasında, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe doğru yeni bir tarihi dönüşüm yaşadığını vurguladı. “Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Petrol üretiyoruz. Yarım asırdır milletimizin huzurunu çalan terör, bize 2 trilyon dolarlık büyük bir maliyet yükledi. Ama inşallah bu karanlık defteri kapatıyoruz” dedi.

YATIRIMLARLA BARTIN’IN GELECEĞİ Aydınlanacak

Bartın’ın Karadeniz’in incisi ve Türkiye’nin parlayan yıldızlarından biri haline gelmesi için çaba gösterdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 23 yılda Bartın’ın ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 37,1 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 2002’de sadece 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 85 kilometreye çıkardık. Bitümlü sıcak karışım kaplamalı yolu yoktu, 70 km BSK’lı yol yaptık” şeklinde konuştu.

HİZMET İÇİN YOLA DEVAM EDİYORUZ

Bakan Uraloğlu, Bartın’daki orman yangınlarına da değinerek, “Maalesef yakın zamanda Bartın’ın Ulus ilçesi ile çevre illerimizde yaşadığımız orman yangınları hepimizin yüreğini yaktı. Kahraman ekiplerimiz, gece gündüz demeden alevlerle mücadele ederken, muhalefetin siyasi çıkar uğruna yaydığı yalanlarla da uğraştı. Yangınları söndürmek için canını ortaya koyanlara iftira atanlar, milletimizin vicdanında çoktan yargılandı. Biz, fitneyle değil, hizmetle; yalanla değil, hakikatle yolumuza devam ediyoruz” diye ifade etti.

Bakan Uraloğlu, AK Parti ziyaretinin ardından Bartın Ticaret ve Sanayi Odası’nın başkanı Halil Balık ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Ardından Bartın Hükümet Caddesi’ndeki esnaflarla buluşan Uraloğlu, cuma namazını kılmak için Şadırvan Camii’ne gitti. Uraloğlu, vefat eden amcasının cenazesi için Bartın’daki programlarını erken tamamlayarak kenti terk etmesi bekleniyor.