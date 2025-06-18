Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Ziyaret Etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bulgaristan’da
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi ziyaret için bulunduğu Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da demir yolu sektöründe faaliyet gösteren yerli inşaat firmasının şantiye alanını gezdi.
Bakan Uraloğlu’ndan Açıklama
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’da demir yolu alanında faaliyetlerde bulunan Duygu İnşaat’ın şantiye sahasını ziyaret ettik. Al bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.