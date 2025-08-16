Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı, Yozgat Havalimanı Açılacak

YOZGAT HAVALİMANI İNŞAATINDA SON DURUM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat Havalimanı’nın inşaat sürecine ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Yozgat Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Uraloğlu, “İnşallah önümüzdeki sene, sene sonuna da kalmadan biz havalimanımızı açarak Yozgat’ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız” şeklinde konuştu. Havalimanında pist inşaatının tamamlandığı ve üst yapı çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Uraloğlu, “Zaman zaman öngörmediğimiz bazı problemlerle karşılaştık. Zeminde bazı problemlerle karşılaştık. Onların çözülmesi belli bir zaman aldı” dedi.

PİST VE ALET YAPILARI HAKKINDA SONA YAKLAŞILIYOR

Havalimanının pistinin uzunluğunun 2 bin 600 metre ve genişliğinin 45 metre olduğu ifade edildi. Bakan, geniş gövdeli uçakların da inebileceği havalimanında yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunun tamamlandığını aktardı. Ayrıca “300 metreye 120 metrelik bir apron bitirdik. Aynı şekilde uçakların terminale yaklaşım yolunu, 265 metrelik taksi yolunu da bitirmiş olduk” açıklamasını yaptı. Yozgat Havalimanı’nın yıllık 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanına sahip olacağını vurguladı.

ÇATILAR KAPATILACAK VE HIZLA DEVAM EDİLECEK

Uraloğlu, çalışmaların yıl sonuna kadar çatının kapatılacağını ve kış şartlarında da devam edileceğini dile getirdi. “Burada, 32 bin metrekare kapalı alan elde etmiş olacağız. Yaklaşık 550-600 civarında araca hizmet edecek bir otopark ve tamamen modern yapılarla donatılmış bir havaalanını biz bitireceğiz” şeklinde konuştu. Uraloğlu, projeye dair “Bütün olayın silüeti ortaya çıktı. Yapılar genel anlamda ortaya çıktı, altyapının tamamını bitirdik, üst yapıda da aşağı yukarı yüzde 30’ları geçmiş durumdayız” dedi. Yozgat Havalimanı’nın önümüzdeki yıl hizmete açılması planlanıyor ve bakan çalışmaların yakından takip edileceğini ifade etti.