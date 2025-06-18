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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Ziyaret Etti

BULGARİSTAN’DA Kİ YERLİ FİRMA ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan’da demir yolu sektöründe çalışan bir yerli inşaat firmasının şantiye alanını ziyaret etti. Resmi temaslarda bulunmak amacıyla başkent Sofya’ya giden Bakan Uraloğlu, bu esnada Duygu İnşaat’ın faaliyet gösterdiği şantiye sahasına giderek firma hakkında bilgi aldı.

ÖZEL SEKTÖRÜ DESTEKLEME VURGUSU

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bulgaristan’da demir yolu alanında faaliyetlerde bulunan Duygu İnşaat’ın şantiye sahasını ziyaret ettik. Al bayrağımızı yurt dışında dalgalandıran özel sektörümüzün yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde ifadeler kullandı. Bu ziyaret, Türkiye’nin yurtdışındaki inşaat projelerine olan desteğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

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