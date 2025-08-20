Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Ziyaret Etti

ULAŞTIRMA BAKANININ ZİYARETİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bükreş Metro Şantiyesi’ni ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Romanya temaslarımız kapsamında Bükreş Metro Şantiyesi’ni ziyaret ettik. Türk yüklenici firmalarımızın Avrupa’nın merkezinde hayata geçirdiği bu tür projeler; yalnızca mühendislik kabiliyetimizin değil, vizyonumuzun da bir yansımasıdır” dedi.

BÜKREŞ METROSUNUN ÖNEMİ

Bükreş Metro Şantiyesi’nin modern şehrin kalbine atılmış bir imza eser niteliği taşıdığını ifade eden Uraloğlu, Türkiye’nin Avrupa’daki güçlü varlığını ve ortak geleceğe sunduğu katkıyı en somut biçimde ortaya koyduğunu belirtti. Bakan, “Türk iş dünyasının yurt dışındaki etkinliğinin önemli bir göstergesi olan bu proje, bölgenin ulaşım altyapısına değerli katkılar sunuyor” şeklinde konuştu.

Türk iş insanlarının uluslararası ölçekte üstlendiği bu çalışmaların Türkiye ve Romanya arasındaki iş birliğinin güçlenmesine katkı sağladığını vurguladı.