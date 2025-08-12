Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Sefer Artıyor

ULAŞIM SEFERLERİ ARTACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Çin arasındaki sefer sayılarının artırılacağını açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türkiye ile Çin arasındaki hava ulaşımı güçleniyor. Pekin, Şanghay ve Guanzhou’ya haftada toplam 21 yolcu seferi gerçekleştiriyoruz” ifadeleri yer aldı.

SEFER SAYILARI YÜKSELECEK

Açıklamada 26 Ekim 2025 tarihi itibarıyla sefer sayılarının yeniden düzenleneceği belirtilerek, “Pekin 10, Şanghay 11, Guanzhou 10. Böylece haftalık toplam sefer sayımız 31’e yükseliyor” denildi. Bu gelişme ile birlikte Türkiye’nin hava ulaşım kapasitesinin artması hedefleniyor.

