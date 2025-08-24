Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Uçak Acil İniş Yaptı

UÇAK TAAHHÜTÜ VE ACİL İNİŞ DURUMU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı” açıklamasında bulundu. Bakanlık, Flynas hava yolu şirketinin Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın motor arızası nedeniyle acil durum bildiriminde bulunduğunu bildirdi.

ACİL DURUM BİLDİRİMİ VE İNİŞ

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, söz konusu uçak kalkıştan 8 dakika sonra, saat 19.49’da motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi gerçekleştirdi. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirildi ve saat 20.18’de acil inişini toplu bir şekilde tamamladı. Açıklamada, “Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” denildi.

ÖNEMLİ

Okan Buruk, Transfer Üzerine Açıklama Yaptı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşmasının ardından transfer döneminde oyuncu satmayı planlamadıklarını belirtti. Ayrıca genç yetenek Barış Alper Yılmaz'a destek verilmesinin önemine dikkat çekti.
Aydın’da Otomobil Şarampole Devrildi

Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrilerek iki kişi yaşamını yitirirken, bir çocuk yaralandı. Olay yerine acil ekipler gönderildi.

