Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, Uçak Acil İniş Yaptı

UÇAK TAAHHÜTÜ VE ACİL İNİŞ DURUMU
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon–Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yaptı” açıklamasında bulundu. Bakanlık, Flynas hava yolu şirketinin Trabzon-Cidde seferini gerçekleştiren uçağın motor arızası nedeniyle acil durum bildiriminde bulunduğunu bildirdi.
ACİL DURUM BİLDİRİMİ VE İNİŞ
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, söz konusu uçak kalkıştan 8 dakika sonra, saat 19.49’da motor arızası nedeniyle acil durum bildirimi gerçekleştirdi. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirildi ve saat 20.18’de acil inişini toplu bir şekilde tamamladı. Açıklamada, “Uçakta bulunan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumları iyidir” denildi.