Ulaştırma Ve Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

SURİYE’DE TEMASLAR DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Şam’daki temaslarına sürdürerek, Suriye Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Kuteybe Ahmed Bedevi ile kapsamlı bir görüşme yaptı. Bakan Uraloğlu, bu görüşmeyle ilgili olarak, “Kara ve Deniz Limanları Genel İdaresi Başkanı Sayın Kuteybe Ahmed Bedevi ile hem ikili düzeyde hem de heyetler arası kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Liman altyapıları, lojistik bağlantıların güçlendirilmesi ve ticaretin canlandırılması hem ülkelerimiz hem de bölgemiz için çok büyük öneme sahip” ifadelerini kullandı.

KASIYUN DAĞI ZİYARETİ

Görüşmenin ardından, Bakan Uraloğlu ve Bedevi, Kasiyun Dağı’nı ziyaret etti. Bakan Uraloğlu, burada “Kasiyun Dağı, artık Suriye’de zaferin ve huzurun simgesi” dedi. Bu açıklamaları ile birlikte, hem iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi hem de bölgedeki istikrarın artırılması hedefleniyor.