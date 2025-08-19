Haberler

Ulaştırma Ve Altyapı Toplantısı Gerçekleşti

TOPLANTIYA KATILIM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirilen Türkiye-Romanya Yuvarlak Masa Toplantısı’na katıldı. Bu önemli buluşmada, iş dünyasının Romanya’daki temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı buldu.

TİCARET HACMİ ARTIRILACAK

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “DEİK tarafından düzenlenen Yuvarlak Masa Toplantısı’na katılarak iş dünyamızın Romanya’daki temsilcileriyle bir araya geldik. İki ülke arasındaki ticaret hacmini daha da artırmak, ulaştırma ve lojistik alanındaki çalışmalarımızı güçlendirmek adına bir görüşme gerçekleştirdik.” dedi. Uraloğlu, “Dünyanın değişim yaşadığı bir dönemde DEİK’in öncülüğünde özel sektörümüz başarılarını daha da ilerletecek ve ülkemizin yıldızını parlatacak” şeklinde ifade etti.

ÖNEMLİ

Haberler

Karlıova’da Araç Peri Çayı’na Düştü

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralanırken, annesi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi.
Haberler

Hindistan Ve Çin Sınır Ticaretini Tekrar Başlatıyor

Hindistan ve Çin, 5 yıl aradan sonra sınır ticaretini yeniden başlatma kararı aldı. Dışişleri Bakanları, iş birliği ve ilişkileri geliştirmek üzere kritik toplantılar yaptı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.