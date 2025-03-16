Ülke Genelinde Yağış Beklenmiyor, Rüzgar Kuvvetli

GENEL HAVADURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde bugün yağış beklenmiyor. Ancak Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde şiddetli rüzgar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor. Doğu kesimlerde ise buzlanma, don, pus ve sis gibi hava olaylarına dikkat edildiği bildirildi.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MGM’nin raporuna göre, ülke genelinde hava genel olarak parçalı ve az bulutlu olacak. Trakya’da ise zamanla çok bulutlu bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerinde buzlanma ve don olayları, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu vurgulandı. Vatandaşların bu risklere karşı dikkatli olmaları gerektiği ifade ediliyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun kuzeybatısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor. MGM, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini belirtiyor. Şiddetli rüzgarın ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara sebep olabileceği ifade ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi: Bursa 31°C, Edirne 27°C, İstanbul 24°C, Kocaeli 30°C

Ege Bölgesi: Afyon 26°C, Denizli 30°C, İzmir 28°C, Muğla 24°C

Akdeniz Bölgesi: Adana 30°C, Antalya 26°C, Hatay 30°C, Mersin 26°C

İç Anadolu Bölgesi: Ankara 27°C, Eskişehir 26°C, Konya 28°C, Nevşehir 26°C

Karadeniz Bölgesi: Bolu 27°C, Düzce 30°C, Sinop 26°C, Zonguldak 28°C, Artvin 24°C, Samsun 28°C, Trabzon 24°C

Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum 17°C, Kars 18°C, Malatya 25°C, Van 11°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi: Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C, Siirt 26°C, Şanlıurfa 29°C