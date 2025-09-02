Ülkeler Enflasyonla Mücadeleye Devam Ediyor

ENFLASYONLA MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Ülkeler enflasyonla mücadelesine devam ediyor. Bu süreçte başta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olmak üzere önemli merkez bankalarının bu ay alacağı para politikası kararları küresel ekonomik gidişat hakkında önemli ipuçları verecek. ABD yönetiminin uyguladığı tarifelerin ekonomiye olası etkilerine yönelik soru işaretleri sürerken, bu gümrük vergileri merkez bankalarının politika alanını da kısıtlıyor. Fed, bu ay, Başkan Donald Trump’ın sıkça eleştirdiği ortamda faiz kararını açıklayacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalar, Fed’in eylül ayında yüzde 88 ihtimalle faiz indirimi yapacağına işaret ediyor. Bankanın yıl sonuna kadar toplamda iki kez faiz indirimine gideceği öngörülüyor.

DOLAR ENDESKİ VE KIYMETLİ METALLER

Faiz indirimine dair artan beklentilerle birlikte dolar endeksi son 5 işlem gününde değer kaybı yaşıyor. Dolar endeksinin zayıflaması ve devam eden küresel risklerin etkisiyle altının ons fiyatı bugün 3.508,9 dolara çıkarak rekor kırdı. Gümüş de haftaya yükselişle başlamasının ardından dün 40,76 dolara ulaşarak Eylül 2011’den bu yana en yüksek seviyesini gördü. Yeni işlem gününde gümüşün ons fiyatı 40,86 dolara yükseldi. Platin ons fiyatı da son 3 işlem gününde artarak devam ediyor ve 1.426 dolarda sabitleniyor. Ayrıca, dün primlenen paladyumun ons fiyatı günü yüzde 2,2 artışla 1.139 dolardan tamamladı. Yeni günde paladyumun onsu ise yüzde 0,1 düşüşle 1.137 dolardan işlem görüyor.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Rahmi İncekara, ons altındaki 3.450 dolar ve ons gümüşteki 40 dolar seviyelerinin aşıldığını belirterek, “Bunların aşılmasının alımları daha da hızlandırdığını” ifade etti. İncekara, yıl başından bu yana gümüşteki kazancın yüzde 40’a ulaştığını belirterek, paladyum ve platindeki yükselişin de dikkate değer olduğunu aktardı. Ayrıca, kıymetli metallerdeki fiyatlamaları etkileyecek gelişmeler yatırımcıların odağında. Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin, varlık fiyatlamalarındaki görünümü değiştirebileceği üzerinde duruluyor. İncekara, “Zayıf bir tarım dışı istihdam verisi, değerli metalleri destekleyebilir.” ifadesinde bulundu. Kıymetli metallerdeki yükselişin, Fed’in olası 50 baz puanlık büyük bir faiz indirimi kararlarında gizli olabileceğini belirten İncekara, böyle bir durumun kıymetli metallerdeki ralliyi hızlandırabileceğini kaydetti.

GÜMÜŞ VE SANAYİ TALEBİ

Kıymetli metallerin yükselişinin arkasındaki etkenlerden biri de jeopolitik riskler ve belirsizlikler. İncekara, gümüşün sanayi talebinin değer kazanmada önemli bir besleyici olduğuna dikkat çekerek, “Gümüş yatırımcısı, gümüşü sadece yatırım aracı olarak görmemeli. Sanayi tarafını da göz önünde bulundurmalı.” değerlendirmesinde bulundu. Endüstrinin önemli bir bileşeni olan gümüş arzı, yüksek talep nedeniyle üst üste 5. yıl ‘arz açığı’ ile karşı karşıya kaldı. Gümüş talebinin, borsa yatırım fonları aracılığıyla da yüksek olduğunu söylemek mümkün.

FAİZ İNDİRİMLERİ VE PİYASA ETKİSİ

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen de, faiz indirimlerinin kıymetli metal fiyatlarına yansıyacağını belirterek, Fed’in faiz indirimleriyle dolar endeksinin değer kaybetmesinin beklendiğini ifade etti. Dolar endeksinin değer kaybetmesinin genel olarak varlık fiyatlarını güçlendirdiğini söyleyen Ergezen, “Bütün bunların ötesinde ABD mahkemesinin Trump’ın tarifelerini engellemesi burada risk primini artırıyor.” dedi. Gümüşün bu süreçten daha olumlu etkilendiğine değinen Ergezen, “Kıymetli metallerdeki öndeliği gümüş üstlenmiş durumda.” değerlendirmesinde bulundu. Bu durumun temelinde faiz indirimleriyle ekonominin canlanacağı beklentisi yatıyor. Eğer tarifelerde uzlaşma sağlanırsa, gümüş ve diğer değerli metallerin de destekleneceği ifade ediliyor.