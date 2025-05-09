Ülkemiz Elektrikli Araçta Hızla İlerliyor

OTONOM ARAÇ HEDEFİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına kadar seviye 3 yerli otonom aracın ülkemizde üretilmesini hedeflediklerini belirtti. Kacır, “Türkiye, yeni nesil elektrikli araç üretimde yükselen bir ivme ile yoluna emin adımlarla ilerliyor” açıklamasında bulundu. Ayrıca, bu yılın ilk dört ayında ülkemizde hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 134, elektrikli araç satışı ise yüzde 103 arttı. Kacır, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların pazar payını yüzde 35’in üzerine çıkarmayı ve bu araçlardaki yerlilik oranını yüzde 75’e yükseltmeyi planladıklarını da ifade etti.

TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi’nde düzenlenen İklim ve Ekonomi Sürdürebilir Mobilite Araç ve Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Bakan Kacır, otomotiv endüstrisinin mobiliteyi yeniden tanımlamak için büyük değişim içinde olduğunu belirtti. “Günümüzde sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, araçlar çevreleriyle sürekli iletişim kurabilen akıllı otonom sistemlere dönüşüyor” dedi. Ayrıca, batarya maliyetlerindeki düşüşle elektrikli araçların daha cazip hale geldiğini vurguladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ARTAN İLGİ

Bakan Kacır, hibrit ve elektrikli araçlara dair istatistikler vererek, “Geçtiğimiz yıl 17 milyon adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20’ye ulaştı.” ifadesini kullandı. Bu yılın ilk dört ayında hibrit araçların payı yüzde 17,4’ten yüzde 29,4’e, elektrikli araçların payı ise yüzde 10,7’den yüzde 15,5’e yükseldi. Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon ekosisteminin güçlü olduğunu, bu sayede mobilite alanında dönüşümü yönetmeyi planladıklarını belirtti.

ŞARJ İSTASYONU AĞI

Kacır, Türkiye’nin her şehrinde hızlı şarj istasyonları kurulduğunu belirtti. “Cumhurbaşkanımızın önderliği sayesinde milletimize sunduğumuz Togg; yeni nesil mobilite vizyonumuzun somut bir göstergesidir” dedi. Togg’un yerli teknoloji girişimleriyle iş birliği içinde hareket ettiğini ve mobilitenin geleceğinde yön verecek teknolojiler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, hızlı şarj altyapısının güçlendirilmesi için yapılacak yeni destek programlarının olacağına değindi.

ELEKTRİKLİ ARAÇ TEŞVİK PROGRAMI

Bakan Kacır, ülkede yeni nesil elektrikli araç üretiminde sıçrama yapıldığını ifade ederek, “HIT-30’un ilk 6 çağrısından 2’sini otomotiv sanayimize özel olarak hazırladık.” açıklamasında bulundu. Elektrikli araçlar için kapsamlı bir teşvik paketi oluşturduklarını ve batarya üretimi için de destek vereceklerini belirtti. Yatırımcıların ilgisiyle Türkiye’nin cazibe merkezi olduğunu, uluslararası otomotiv devlerinin yatırımlarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

YERLİ ULAŞIM PROJELERİ

Kacır, Türkiye’nin yüksek hızlı tren teknolojilerine yatırım yapma planları olduğunu ifade etti. “Ülkemiz, raylı ulaşım sistemlerinde önemli adımlar atarak yüksek hızlı tren üretme kapasitesine sahiptir.” dedi. Yerli ve milli yeni nesil elektrikli lokomotif ve hızlı tren setlerinin üretiminde mesafe kat edildiğini belirtti. Ayrıca, deniz ulaştırmasında çevreci teknolojilere yönelerek, bu alanda öncü olmayı arzuladıklarını söyledi.