Ülker Boykotu Hakkında Ayrıntılar ve Sebepler

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEKİ SÜREÇ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve sonrasında tutuklanmasıyla birlikte Saraçhane’de bir araya gelen kalabalığa konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, boykot çağrısında bulundu. Bu boykot, belirli firmalara yönelik özel isimler verilerek yapıldı.

BOYKOT ÇAĞRISI YAPILDI

Özel, etkinlikte Türkiye’de birçok markaya yönelik boykot çağrılarında bulundu. “Türk kahvesini, filtre kahveyi çok severim, her türlüsünü severim size de tavsiye ederim hangisini severseniz onu için ama bunu sakın EspressoLab’ten içmeyin. Bundan sonra Espressolab’e uğramayacağız, kahvelerini içmeyeceğiz!” diyerek EspressoLab’i hedef aldı. Ayrıca D&R gibi kitap alımı yapılan yerlerin boykot edilmesi gerektiğini belirtti. “Artık D&R yok, Idefix yok… İstiklal’de Demirören AVM var biliyor musunuz, karşı kaldırımdan geçin…” dedi.

GENÇLERİN TALEBİ VE FİRMALAR

Özel, gençlerin boykot taleplerinin önemine dikkat çekerek “Gençler de ‘Ülker, Ülker, Ülker’ diyor. Bu da gençlerin talebidir.” sözleriyle Ülker markasına vurgu yaptı. Ayrıca Kilim Mobilya’ya dair eleştirilerde bulundu ve “O kilime kim basıyorsa o kilime o sahip çıksın. Kilim Mobilya’yı evinize sokmayın.” diyerek firmayı hedef alarak halkı uyardı.

MEDYA VE HİZMETLER ÜZERİNE ELEŞTİRİLER

Medya kuruluşlarına yönelik eleştirilerde bulunan Özel, “TRT’ye bakmayın, TGRT’nin İhlas Ev Aletleri ile artık ısınmayın.” dedi. Ayrıca Milli Piyango ve Misli.com’u da hedef alarak “Sakın ha…” ifadesini kullandı. Bayram döneminde seyahat planlarıyla ilgili olarak ise “Bayram geliyor, uçak bileti, otobüs bileti, otel ETS’den sakın ha!” diyerek ETS’ye de dikkat çekti.

Özel’in yaptığı bu konuşmalar, geniş bir kitleye ulaşmayı ve boykot çağrısını yaymayı amaçlıyor.