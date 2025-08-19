Ülker, Cirosunu Duyurdu: 51,6 Milyar TL

YILI BELLİ BİR YERDE KAPATTI

Ülker Bisküvi, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında 51,6 milyar TL ciro elde ettiğini duyurdu. Şirket, aynı dönemi yüzde 17,8 FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar) marjı ile tamamladı. Ülker CEO’su Özgür Kölükfakı, “Yılın ilk altı ayında da ülkemizde atıştırmalık sektöründe, Suudi Arabistan ve Mısır’da ise bisküvi pazarında liderliğimizi sürdürdük” dedi. Kölükfakı, “Güçlü inovasyonlarımızla bu dönemde 32 yeni ürünü tüketicilerimizle buluşturduk ve bu durum pazar payımıza da olumlu etki yaptı” şeklinde devam etti.

PAYDAŞLARLA ETKİLEŞİM

Özgür Kölükfakı, açıklamalarında, Özbekistan’da yeni kurdukları direkt dağıtım merkezi ile 12 farklı şehirdeki bölge bayilikleri aracılığıyla ürünleri 30 bin satış noktasına ulaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, “Sürdürülebilirlik tüm operasyonlarımızın kalbinde yer alıyor” açıklamasında bulundu. Şirket, “İsrafsız şirket modelimizle, dünyamız, değer zinciri, çalışanlar ve toplum ana başlıkları altında topladığımız sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda hedeflerimiz için çalışıyoruz” diye ekledi.

İKLİM KRİZİNE YAKLAŞIM

Kölükfakı, iklim krizi konusunda 2050 net sıfır şirket olma hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti. Ayrıca, tarımı destekleyen “Kakaodan Fazlası, Fındıktan Fazlası, Onarıcı Tarım” projelerinin yanı sıra, Sabancı Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Biyofortifikasyon Projesi’ hakkında detaylar verdi. Kölükfakı, “Tarlada yetiştirilme sırasında yapraktan çinko ve selenyum uygulamalarıyla beslenen buğdaydan üretilmiş sınırlı sayıda Saklıköy Tarlada Zenginleştirilmiş Tahıllı Bisküvimizi piyasaya çıkarttık” dedi.

YAPAY ZEKANIN ROLÜ

Yapay zekanın iş süreçlerine entegrasyonu sayesinde satış, pazarlama, üretim ve tedarik zincirinde projeler geliştirdiklerini belirten Kölükfakı, veri entegrasyonu ve maliyet yönetimi gibi konularda önemli kazanımlar elde ettiklerini kaydetti. “Yapay zeka destekli analitik modellerimiz sayesinde satış verilerini analiz ederek talep tahminlerini daha net hale getiriyoruz” ifadesini kullandı. Ayrıca, üretim tesislerinde otomasyona yatırım yaparak “Gebze fabrikamızın alt yapısına özel hazırlanan geçen yıl devreye aldığımız 20 otonom mobil robot ham madde ve ambalaj başta olmak üzere 2 bin 600 çeşit malzemeyi taşıyor” dedi.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Kölükfakı, spor alanında sosyal çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Milli Paralimpik Komitesi iş birliğiyle paralimpik sporcuların ilham veren mücadelelerini ve hikayelerini görünür kılmak amacıyla hazırladığımız ‘Yüreğiyle Yarışanlar’ video serimiz milyonlarda kişiye ulaştı” şeklinde devam etti. Bu projelerin topluma katkıda bulunma amacını taşıdığını ifade etti.