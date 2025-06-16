Ülker Stadyumu’nda Ekran Yenileme Çalışması

YENİ SCORBOARDLARLA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK HEDEFİ

Fenerbahçe’nin maçlarını oynadığı Ülker Stadyumu’ndaki scoreboardlar yenileniyor. Yeni ekranlarla birlikte çözünürlük de yükseliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde devam eden yenileme çalışmaları sezon tamamlandıktan sonra başlamıştı. İlk olarak koltukların ve tribünlerin zeminleri düzeltiliyor, ardından ise tadilat işlemlerine geçiliyor.

TEKNOLOJİK YENİLİKLER İLE İZLEYİCİ DENEYİMİ ARTACAK

Konuya ilişkin Fenerbahçe camiasından yapılan açıklamada, “Yenileme çalışmaları kapsamında eski scoreboardların ekranlarının sökülme işlemi başladı. 38,5 metrekare olan ekran alanı yeni nesil scoreboardlarda 46,8 metrekareye çıkarılacak. Böylece izleyici deneyimi daha etkileyici ve görünürlüğü yüksek bir hale gelecek.” ifadeleri yer alıyor. Mevcut çözünürlük 450×335 piksel seviyesindeyken, yeni ekranda 1790×1662 piksel çözünürlük olacak. Bu sayede metrekare başına düşen piksel yoğunluğu yaklaşık 17 kat artacak ve görüntü netliği ile detay seviyesi belirgin şekilde iyileşecek.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE GÜÇLÜ TEKNİK YAPI

Açıklamada, “Önceki scoreboardlara oranla daha hafif ve %50 daha düşük enerji tüketimi sağlayan yeni nesil scoreboardlar, hem teknik hem de görsel olarak çok güçlü, ekonomik ve çevreci bir yapıya sahip olacak” denildi. Bu yenilikler sayesinde Fenerbahçe taraftarları daha etkileyici bir maç deneyimi yaşayacak.