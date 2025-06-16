Ülker Stadyumu’nda Yeni Ekranlar Geliyor

YENİ EKRANLAR İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

Fenerbahçe’nin ev sahibi olduğu Ülker Stadyumu’nda scoreboardlar yenileniyor ve yeni ekranlarla çözünürlük artırılıyor. Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki yenileme çalışmaları sürerken, sezon sona erdikten sonra ilk olarak koltukların ve tribünlerin zeminleri düzeltildi. Ardından tadilat işlemlerine geçildi.

ESKİ SCOREBOARDLAR SÖKÜLMEYE BAŞLADI

Konuya ilişkin Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada, “Yenileme çalışmaları kapsamında eski scoreboardların ekranlarının sökülme işlemi başladı. 38,5 metrekare olan ekran alanı yeni nesil scoreboardlarda 46,8 metrekareye çıkarılacak. Böylece izleyici deneyimi daha etkileyici ve görünürlüğü yüksek bir hale gelecek. Mevcut çözünürlük 450×335 piksel seviyesindeyken, yeni ekranda 1790×1662 piksel çözünürlük olacak.” denildi. Bu değişim ile birlikte metrekare başına düşen piksel yoğunluğunun yaklaşık 17 kat artması hedefleniyor.

DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE YÜKSEK PERFORMANS

Ayrıca, yeni scoreboardların mevcut ekranlara kıyasla daha hafif olması ve enerji tüketiminde %50 azalma sağlaması bekleniyor. “Yeni nesil scoreboardlar, hem teknik hem de görsel olarak çok güçlü, ekonomik ve çevreci bir yapıya sahip olacak.” açıklaması da yapıldı. Bu yeniliklerin, taraftar için daha iyi bir görsel deneyim sunması amaçlanıyor.