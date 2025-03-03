Ülker Sürdürülebilirlikte Başarılarına Devam Ediyor

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇALIŞMALARIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarıyla hem ulusal hem de uluslararası alanda beğeni toplayan Türkiye’nin önde gelen gıda markası Ülker, S&P Global tarafından yapılan Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde (The Sustainability Yearbook) 5. kez yer alma başarısını gösterdi. Dünya genelindeki 62 farklı sektörden 7690’ın üzerinde şirketin değerlendirildiği bu listede, yalnızca 780 şirket yer almaya hak kazandı. Ülker, çevresel, sosyal ve yönetişim performansıyla bu listeye giren 9 Türk şirketinden biri olurken, gıda ürünleri kategorisinde bulunan 26 global şirket içinde tek Türk şirketi olmaya devam ediyor.

Ülker CEO’su Mete Buyurgan, sürdürülebilirlik çalışmalarının topraktan başlayarak üreticiler, tedarikçiler, iş ortakları ve tüketiciler gibi tüm paydaşları kapsayarak sürdüğünü belirtti. Buyurgan, “Küresel ve yerel dinamiklerin hızla değiştiği bir dönemde sürdürülebilirlik iş stratejimizin her zaman temeli olmaya devam ediyor” dedi. Ayrıca, “Sürdürülebilirlik odaklı büyümemizi ve operasyonel mükemmellik anlayışımızı, ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiğimiz başarılarla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu anlamda 2025 yılına da güçlü bir başlangıç yaptık.” ifadelerini kullandı.

KARARLI ADIMLAR ATILIYOR

Buyurgan, uluslararası finansal analiz ve raporlama kuruluşu London Stock Exchange Group’un (LSEG) belirlediği çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) performans değerlendirmesinde, 2 Ocak 2025’te dünya genelinde incelenen 484 şirket arasında kendi kategorilerinde ikinci kez birinci olma başarısını gösterdiklerini dile getirdi. Ayrıca, S&P Global’in Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesinde üst üste beşinci kez yer almanın sevincini yaşadıklarını sözlerine ekledi. “Karbon salım artışı olmadan büyüyoruz. 2050 net sıfır şirket olma hedefimiz doğrultusunda yenilenebilir enerji tedarikini sürdürmek, enerji verimliliğini artırmak, su kullanımını azaltmak ve atık yönetimini daha etkin hale getirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.

Aynı zamanda tedarik zincirlerini daha sorumlu ve sürdürülebilir hale getirme yönündeki çalışmaların da devam ettiğini vurguladı. “İsrafsız şirket anlayışımızla hem doğaya hem de insana saygılı üretime ve ülkemize değer üretmeye devam edeceğiz.” sözleriyle sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığı bir kez daha dile getirdi.