Ülkü Kaplan, Ahmet’in Tedavisi İçin Yardım İstiyor

ACOX1 GEN MUTASYONU VE AHMET KAPLAN’IN DURUMU

Adana’da ACOX1 gen mutasyonunun iki ayrı varyantını taşıyan 7 yaşındaki kas hastası Ahmet Kaplan’ın annesi Ülkü Kaplan, bu gen bozukluğunun dünya çapında çok az rastlandığını ve söz konusu varyantlardan birinin literatürde bile yer almadığını ifade ederek, bilim insanlarına acil bir çağrıda bulundu. Kaplan, “Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum. Buradan bilim insanlarına sesleniyorum; bununla ilgili şu an çalışma yapılıyor mu, tedavisi, herhangi bir ilacı var mı? Lütfen bizimle iletişime geçsinler” şeklinde duygularını dile getirdi.

AHMET’İN HASTALIK SÜRECİ VE AİLESİ

Yüreğir’de yaşayan 13 yıllık evli ve iki çocuk sahibi devlet memuru çift Ülkü ve İlter Kaplan’ın 4 aylıkken iki defa yüksek ateş nedeniyle havale geçiren oğulları Ahmet Kaplan, yıllarca epilepsi tanısıyla tedavi gördü. Ülkü Kaplan, oğlu Ahmet’in konuşma, yürüme ve motor becerilerinin diğer çocukların gerisinde olduğunu fark ettiğinde yeniden hastaneye başvurdu. Nöroloji bölümünde gerçekleştirilen ileri tetkiklerde, Ahmet’e çok nadir görülen ACOX1 gen mutasyonu teşhisi konuldu. Bu mutasyon, Peroksizomal Asil CoA oksidaz eksikliğine yol açıyor ve aile, oğullarının tedavisi için bilim insanlarına yöneldi.

BİLİM İNSANLARINA ÇAĞRI

Ülkü Kaplan, ACOX1 gen mutasyonunun dünyada yalnızca 35 kişide bulunduğunu ve bu gen bozukluğunun iki ayrı varyantının bir arada görüldüğü insanların sayısının sadece 5 olduğunu belirtti. “Oğlum da C.629G ile C.1478 kodlu iki varyantı birden taşıyor. Ama bu varyantlardan biri literatürde yok” diyen Kaplan, dünyada bu konu hakkında hiçbir çalışma yapılmadığını ekledi. Ebeveynler, sürekli tetkik yaptırmalarına rağmen tedavi konusunda somut bir ilerleme kaydedemediklerini açıklayarak, eğer bir tedaviye ulaşamazlarsa Ahmet’in yürümeyi tamamen kaybedeceğinden endişe ediyor. “Bana yol gösterilmesini istiyorum. Ben oğlumu kaybetmek istemiyorum” sözleriyle bilim insanlarına çağrısını yineleyen Ülkü Kaplan, “Eğer çalışma yapılırsa da bu bozuk gendeki varyant ilk kez literatüre girecek” dedi.

AHMET KAPLAN’IN GÖRÜŞLERİ

Ahmet Kaplan, yürürken ve konuşurken yaşadığı zorlukları dile getirerek, “İyileşmek istiyorum. Lütfen bana yardım eder misiniz” dedi. Günlük aktivitelerinde kas gücünü korumak için çaba harcayan genç çocuk, sağlıkla ilgili destek bekliyor.