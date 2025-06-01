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Ülkü Mahallesi’nde Muhtarlık Seçimi Yapıldı

MUHTARLIK SEÇİMİ GERÇEKLEŞTİ

İzmir’in Konak ilçesindeki Ülkü Mahallesi’nde muhtarlık seçimi için vatandaşlar sandık başına gitti. Mahalle muhtarının görevden alınmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu, muhtarlık için ara seçim yapılmasına karar verdi.

SEÇİMDE İKİ ADAY YER ALDI

Mahalledeki seçimde 873 seçmen İlçe Seçim Kurulu görevlileri gözetiminde Ahmet Şefika Kilimci Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda oy kullandı. Muhtarlığa geçerli 436 oy kullanılırken, bu oylardan 326’sını alan Kevser Acar, mahalle muhtarı olarak seçildi.

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