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Ultra Aslan Tatvan’dan Eğitime Destek Eğitimi

SPOR MALZEMESİ VE KİTAP DESTEĞİ

Bitlis’in Tatvan ilçesinde, Ultra Aslan Tatvan üyeleri öğrenciler için spor malzemesi ve kitap desteği sağladı. Bu destek, Mehmet Ersoy İlkokulu’na yapıldı. Sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olarak öğrencilerle bir araya gelen grup üyeleri, çeşitli oyunlar oynayarak eğlenceli bir zaman geçirdi. Etkinlik sırasında öğrencilerle birlikte fotoğraflar çekildi. Okul idaresi, gerçekleştiren bu değerli destek için duygularını dile getirerek teşekkür etti.

ULTRA ASLAN TATVAN AİLESİNDEN MUTLU HABER

Ultra Aslan Tatvan üyesi Murat Demirkıran, etkinlikle ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Birkaç ay önce okul idaresi ve öğretmenler bizimle iletişime geçerek bazı malzemeler konusunda destek talep etti. Bugün, bu talepleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ultra Aslan Tatvan ailesi olarak bundan sonra da sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu. Projelerin topluma katkı sağlaması ve öğrencilerin hayatına değer katması amaçlanıyor.

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