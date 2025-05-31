Ultra Sümela Trail, 210 Sporcu Katıldı

ULTRA SÜMELA TRAIL DUYULDU

Trabzon’un doğal ve tarihi güzellikleri içerisinde düzenlenen Ultra Sümela Trail, 210 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinlik, Maçka ilçesindeki Altındere Vadisi Milli Parkı’nda bu yıl üçüncü kez yapıldı. “Sporun Şehri Trabzon” sloganıyla yola çıkan katılımcılar, 61K, 22K ve 12K olarak üç farklı parkurda mücadele etti. SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar da 22K kategorisinde yer aldı.

BAKANLIKLAR VE KURUMLARDAN DESTEK

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğin, Trabzon’un kültürel mirasını tanıtması ve Karadeniz’in zengin tarihini spor ile birleştirmesi planlanıyor. Bu sayede bölgeye yeni bir bakış açısı kazandırılması hedefleniyor.

KATEGORİLERDE BAŞARI SIRALAMALARI

Yarış sonuçlarına göre, 61K erkekler kategorisinde Kemal Kukul birinci, Anton Kavtasev ikinci, Şakir Atmaca ise üçüncü oldu. Kadınlar 61K’ da birincilik, Tatiana Maksimova’nın, ikincilik Cemile Çelik’in oldu. 22K erkekler kategorisinde Aykut Kırsay birinci, Bülent Işık ikinci, Cevdet Aydemir üçüncü sırada yer aldı. Kadınlar 22K’da Nilüfer Kemaloğlu birinci, Kübra Şen ikinci, Nihal Yüksel Yaylagül üçüncü sırayı aldı. 12K erkeklerde Tuncay Uzuner birinci, Emir Ayvaz ikinci, Erhan Çalışkan üçüncü olurken; kadınlarda ise Hava Terzi birinciliğe, Derya Samancı ikinciliğe, Berna Köksal da üçüncülüğe ulaştı. Yarışın ardından düzenlenen ödül töreninde sporculara madalyaları takdim edildi.