Ultraslan, Mourinho’yu Eleştirdi. Fenerbahçe’nin Td’si Tartışma Yarattı

ULTRASLAN’DAN MOURINHO’YA SERT TEPKİ

Galatasaray’ın en büyük taraftar grubu UltrAslan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik fiziksel müdahalesine tepki gösterdi. Grup, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Mourinho’yu sert bir dille eleştirdi.

MOURINHO’NUN TAVIRLARI ELEŞTİRİLDİ

UltrAslan açıklamasında, “Geldiği günden beri Türk futbolunun imajını baltalamak için yalanlarla algı kasan, ülkemizi küçük düşürmek için fırsat kollayan Teknik Direktör görünümlü Portekizli bir ağlak soytarının, yine mağlup olduğu bir maç sonrası iğrenç karakterini sahaya yansıttığına tüm dünya şahit oldu” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK’A YAPILAN MÜDAHALE KINANDI

Açıklamada, Mourinho’nun Okan Buruk’a yaptığı müdahale de kınandı: “Daha bir ay önce hadsiz söylemleri Fenerasyon eliyle hasır altı edilen, algı operasyonlarıyla şımartıldıkça şımartılan bu hazımsız balon, mağlubiyet sonrası acziyet içinde Hocamız Okan Buruk’a kahpece arkadan saldırması deyim yerindeyse Fenerbahçe’nin Türk futboluna ektiği nefret tohumlarının eseridir.”

TÜRK FUTBOLUNUN İTİBARINA VURGU YAPILDI

UltrAslan, Mourinho’nun cezasız kalması durumunda Türk futbolunun itibarının zedeleneceği uyarısında bulundu: “Tüm dünyaya kendini bir kez daha rezil eden, bu ahlaksız tazminatöre yine ceza verilmezse Türk futbolunun asıl o zaman tüm dünyada itibarının yerle bir olacağını, koltuklarını Fenerbahçe’ye hizmet için işgal eden Fenerasyon yöneticilerine bir kez daha hatırlatırız.”