Ultrasondaki Görüntü, Dünyasını Sarsmıştı!

GERÇEKLERİN ORTAYA ÇIKMASI

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan Nicole ve Austin LeBlanc çifti, ilk bebeklerine hamile olduklarını öğrendikleri anda büyük bir sevinç yaşadı. Ancak bu mutluluk, gebeliğin yedinci haftasında yapılan kontrolde sadece bir kalp atışının duyulmasıyla beraber ikiz gebelik şüphesinin ortaya çıkmasıyla hızla azaldı. Kısa bir süre sonra Nicole, yoğun karın ağrısıyla hastaneye başvurduğunda gerçekler gün yüzüne çıktı. Anne adayı, aynı kalp, karaciğer, bağırsaklar, diyafram ve göbek kordonunu paylaşan iki kız bebek taşımaktaydı.

MEDİKAL TAVSİYELER VE İNANÇLAR

Uzmanlar, bebeklerin ya düşükle kaybedilmesi ya da doğumdan hemen sonra hayatlarını kaybetmesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti. Birçok doktor, Nicole’e gebeliği sonlandırmayı önerdi. Ancak çift, Katolik inançları ve yaşamın kutsallığına olan bağlılıkları nedeniyle bu tavsiyeyi kabul etmedi. Nicole, Newsweek’e yaptığı açıklamada şöyle söyledi: “Bu bebekler yaşıyordu ve hayatta kalmak için mücadele ediyorlardı. Onların hayatına ben son veremezdim. Her insan yaşamayı hak eder.”

HAYAT MÜCADELESİ VE KAYIP

Nicole, 32. haftada sezaryenle ikizlerini dünyaya getirdi. Bebeklere Maria Therese ve Rachel Clare isimleri verildi. Doğum anında iki bebek farklı tepkiler verdi. “Maria yüksek sesle ağladı, Rachel ise uyuyordu. Yüzlerini görmek ve paylaştıkları bedene tanıklık etmek inanılmazdı” diyen anne, o anları gözyaşlarıyla hatırladı. Fakat ne yazık ki, ikizler doğduktan kısa bir süre sonra anne ve babalarının kollarında hayata veda etti.