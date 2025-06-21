Diyarbakır’ın önemli simgelerinden biri olan Ulu Cami, 3 bin 400 yıllık tarihi ile öne çıkıyor. Ziyaretçilerine sunduğu kültürel mirasla etki yaratmaya devam eden cami, içinde barındırdığı 45 kitabe ile dikkat çekiyor. Bu kitabeler arasında özellikle öne çıkanlardan biri, Milattan sonra 4. yüzyıla ait Latince bir kitabe. Uzmanların tahminlerine göre, bu eser devşirme bir taş üzerine yazılmış ve Doğu Roma dönemine ait. Kitabe, o dönemin valisinin, bazı resmi unvanların, bir din adamının ve muhtemelen bir çocuğun ismini içeriyor. Taşın, bir çocuk mezarına ait olabileceği veya bir yöneticinin görevlendirme ya da takdir belgesi niteliğinde hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kitabe eksik durumda; yalnızca bir kısmı okunabiliyor ve taşın devamı şu an mevcut değil.

LATİNCE ESERİN YERİ

Latince olarak yazılmış bu önemli eser, Ulu Cami’nin kuzey kısmında, Şafiler bölümünün hemen bitişiğinde, yerden yaklaşık 2.5 metre yükseklikte bulunuyor. Ulu Cami, bu tarihi belgelerle sadece İslam medeniyetine değil, farklı dönemlere ve kültürlere de ev sahipliği yaptığını gösteriyor. 22 adet tarih kitabı kaleme alan ve bunlardan 10’unun Diyarbakır tarihi ile ilgili olduğunu belirten Araştırmacı Yazar Abdulaziz Yatkın, en son çıkan eserlerinden birinin ‘Beşinci Harem Şehri Diyarbakır Ulu Camii Külliyesi’ olduğunu aktardı. Yatkın, Ulu Cami’nin 3 bin 400 yıllık tarihi ve köklü geçmişi olan bir mekan olduğunu ifade ediyor.

KİTABENİN ÖZELLİKLERİ

Yatkın, “Bu mabedin içinde 45 tane kitabe var. Her bir kitabenin kendine göre ayrı bir hikayesi, ayrı bir özelliği var. Bu kitabelerden ilginç olanlarından biri, tahminimize göre devşirme bir taş olan, Milattan sonra 4. yüzyılda Doğu Roma döneminden kalma bir Latince kitabe. Bu kitabede o dönemin bazı unvanlarının ve valinin ismi, ardından bir din adamının ve bir çocuğun ismi geçiyor. Bu taş bir çocuk mezarının taşı da olabilir, bir yöneticinin görevlendirme ya da takdir belgesi niteliğinde bir eser de olabilir. Ancak bu kitabe eksik durumda; yalnızca bir kısmı okunabiliyor. Bu taşın devamının ne olduğu şu an bilinmiyor. Latince olan bu kitabe, Ulu Camii’nin kuzey kısmında, Şafiler bölümünün hemen bitişiğinde, yerden tahminen 2,5 metre yüksekliğinde” diye belirtti.