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Uluabat Gölü’nde Usulsüz Avcılar Cezalandırıldı

USULSÜZ AVCILIK YAPANLARA CEZA

Bursa’da Uluabat Gölü’nde usulsüz balık avlayan 3 kişiye toplam 52 bin 380 TL idari para cezası kesildi. Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde gerekli denetimleri yaparak balık çeşitliliğinin korunmasını ve ekolojik dengenin sağlanmasını amaçladı.

AVLANAN SAZAN BALIKLARI DOĞAYA KAZANDIRILDI

20-27 Mayıs tarihleri arasında su ve kara yollarında gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyeleri kapsamında, yasa dışı su ürünleri avcılığı yapan 3 kişi tespit edildi. Bu kişilere Su Ürünleri Kanunu’na aykırı davranışları nedeniyle 52 bin 380 TL idari para cezası uygulandı. Ele geçirilen 346 kilogram canlı sazan balığı ise Uluabat Gölü’ne bırakılarak doğal yaşam alanlarına geri kazandırıldı.

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