Ulubaba Dağı’nda Kamyonet Uçuruma Düştü

ULUBABA DAĞI’NDA KAMYONET UÇURUMA YUVARLANDI

Adıyaman’ın Ulubaba Dağı eteklerinde bir patika yolda ilerleyen kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Mehmet Özçalkap’ın (59) kullandığı 46 AG 354 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaklaşık 100 metrelik bir uçuruma düştü.

KAZA SABAH SAATLERİNDE FARK EDİLDİ

Kazanın sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından fark edilmesi üzerine durum hemen yetkililere bildirildi. Olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan Mahmut Ayaz’ın (65) hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZELER HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Yapılan araştırmalar sonrasında cenazeler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.