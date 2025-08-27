Ulucak’ta 8 Bin Yıllık Heykelcik Bulundu

KAZI ÇALIŞMALARINDA ÖNEMLİ BULUNTU

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki Ulucak Höyüğü’nde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, kilden imal edilmiş 8 bin yıllık tilki postlu erkek heykelciği (figürin) keşfedildi. Ulucak Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Özlem Çevik, “Üslubu, üstündeki kostüm açısından Ulucak’taki diğer figürinlerden ayrılıyor. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’yle ikonografik olarak bizi bağlıyor” açıklamasında bulundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Kemalpaşa Belediyesi ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nin destekleriyle devam eden kazı çalışmaları, İzmir’in en eski yerleşimlerinden biri olan 8 bin 850 yıllık Ulucak Höyüğü’nde gerçekleştiriliyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Özlem Çevik, 2009’dan bu yana süren kazı çalışmasında bu yıl 9 santimetre boyunda ve 8 bin yıllık tilki postlu erkek figürini bulduklarını belirtti.

KAZILARLA TARİHİ ARAŞTIRMA

Ulucak Höyüğü’nün, İzmir’in ilk köy yerleşimlerinden biri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlem Çevik, “Burası 45 kuşak boyunca sürekli iskan edilmiş Neolitik yerleşimdir. Batı Anadolu için anahtar yerleşim olduğunu söyleyebiliriz. Çiftçi köy yerleşimi olan bölge, 8 bin 500 yıl öncesine tarihleniyordu. Yaptığımız kazılarla birlikte Ulucak’ın tarihi 350 yıl daha geriye gitti. Günümüzden 8 bin 850 yıl öncesine tarihlendi. Bu yerleşim, 1150 yıl süresince kesintisiz yaşam sunarak sosyal, ekonomik, toplumsal ve beslenmeye dayalı bir yaşamı gözlemlememizi sağlıyor.” dedi.

GÖBEKLİTEPE BAĞLANTISI

Bu yılki kazılarda ortaya çıkarılan buluntuları açıklayan Prof. Dr. Çevik, “Kazılarımızda genellikle kilden yapılmış heykelcikler buluyoruz. Genellikle kadın figürü oluyor. Ancak cinsiyetsiz heykelciklerle de karşılaşıyoruz. Şu ana kadar bulunmuş tek bir erkek figür vardı. Bu yıl bir erkek figür daha keşfettik. Üslubu, kostüm detayları açısından Ulucak’taki diğer figürinlerden ayrılıyor. Şanlıurfa’daki Göbeklitepe ile ikonografik bağlantısı var. Göbeklitepe’deki merkezi T sütunlar, insan biçiminde betimlenmiş. Kemer, el ve giysi gibi detayların yapıldığını gözlemliyoruz. Göbeklitepe’deki buluntularda belden aşağıya tilki postu olduğu ifade ediliyordu. Burada bulduğumuz figürde de bu giysi detayını görebiliyoruz.” dedi.

FIGÜRİNİN ANLAMI

Figürinin kilden yapıldığını ve 9 santim uzunluğunda olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, “8 bin yıllık figürin cinsel organına doğru bir tilki postu var. Başında ise şapka tarzında törensel bir kıyafet takılıyor. Cinsel organı açıkta bırakılmış bir şekilde. Kadınlar genellikle çıplak betimleniyor ve kadın gücü iri kalçalarla ve iri göğüslerle simgeleniyor. Bu, kadının varoluşunu ve gücünü gösteriyor. Erkek figürinlerinin genelde giyimli olması, avcılığın taşıdığı güç ile ilişkili olabilir. Bu figürün Doğu Anadolu’da yapılan tasvirlerin, 4 bin yıl sonra Batı Anadolu’da görülmesi, önemli bir buluş olarak kaydediliyor.” diye ekledi.