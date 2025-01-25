Uludağ’a Zincirsiz Giriş ve Fiyatlar Yükseldi

ULUDAĞ’DA ETKİSİ GÖRÜLEN KAR YAĞIŞI

Türkiye’nin önde gelen kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da tip şeklinde kar yağışı yaşanıyor. Bu durum, sis ve yoğun kar koşulları nedeniyle sürücülerin zor anlar geçirmesine yol açtı. Uludağ Milli Park girişinden itibaren zincirsiz araçların girişi yasaklanırken, hazırlıksız gelen tatilciler seyyar zincir satıcılarına yöneldi.

ZİNCİR SATIŞLARI ARTIYOR

Yoğun kar yağışı nedeniyle Uludağ’a hazırlıksız çıkan sürücüler, yol kenarlarında bulunan seyyar zincir satıcılarından zincir temin etti. Seyyar satıcılarda zincir fiyatları 500 ila 600 lira arasında değişirken, bu zincirlerin satış fiyatı bin 500 liradan başlıyor. Kirazlıyayla’da kar kalınlığı 45 santimetreye ulaşırken, hava sıcaklığı ise -8 derece olarak ölçüldü.

YOL TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla yollarda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Seyyar zincir satıcısı Muharrem Demirci, “Uludağ’a zincirsiz giriş yasak. Bazı tatilciler hazırlıksız yakalandılar. Biz de burada kendilerine geri dönmemeleri için hizmet sunuyoruz. Zincir fiyatlarımız bin 500 liradan başlıyor. Boyuna göre 2 bin 500 liraya kadar çıkıyor. Zincir takma ve sökme işlemini biz yapıyoruz. Maksadımız buraya hazırlıksız gelen tatilcinin eli boş dönmemesi” şeklinde açıklama yapıyor.