Uludağ’da Jandarma Ekipleri 400 Olayı Çözdü

ULUDAĞ’DA YAZ TATİLİ SÜRESİNCE YOĞUN FAALİYET

Türkiye’nin en büyük kış turizm noktalarından biri olan Uludağ’da, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, yarıyıl tatili boyunca toplam 400 olaya müdahale etti. 7/24 teyakkuzda olan ekipler, günün ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarını yaparken, meydana gelen yaralanma olayına da anında müdahale etti. O anlar, kameralarla kaydedildi. Uludağ’da yarıyıl tatilinin son haftasında otel bölgesindeki yoğunluk devam ediyor.

İLK MÜDAHALELERİN HIZI

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı arama kurtarma ekiplerinin (JAK) yoğun çalışma temposu 7/24 sürüyor. Sömestir boyunca 400 olaya müdahale eden ekipler, zamana karşı mücadele ederek hayat kurtaran ilk müdahaleleri yapıyor. Hazırlık esnasında gelen 112 ihbarıyla harekete geçen ekipler, kayak yapan bir vatandaşın mahsur kaldığını öğrenince hızla bölgeye intikal etti. Kolunda kırık oluşan ve düştüğü yerde mahsur kalan vatandaşa, kar motorlarıyla yardım eden ekipler, olay sonrası yaralıyı sağlık ekiplerine sevk etti.

HIZLI MÜDAHALEDEN TAM PUAN

Yaralıya yapılan ilk müdahale anları kamera ile kaydedildi ve jandarma ekiplerinin hızlı müdahalesi, vatandaşlardan da tam puan aldı. Bu tür müdahaleler, Uludağ’daki tatilcilerin güvenliği için büyük önem taşıyor ve bu durum, ekiplerin özverili çalışmalarının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.