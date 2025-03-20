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Uludağ’da Kar Kalınlığı 58 Santimetre

KAR KALINLIĞI ARTIYOR

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ’da kar kalınlığı 58 santimetreye ulaştı. Sezonun Ramazan Bayramı’na kadar devam etmesi planlanıyor, ancak kayak pistleri halen boş durumda.

SOĞUK HAVALAR ETKİ GÖSTERİYOR

Bursa Meteoroloji Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre, 2 gündür devam eden soğuk hava koşulları Uludağ’daki kar kalınlığını 58 santimetreye çıkardı. Yetkililer, sezonun Ramazan Bayramı’na kadar sürmesini bekliyor. Uludağ’da hava sıcaklığının en düşük eksi 7, en yüksek ise eksi 3 derece olması öngörülüyor.

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