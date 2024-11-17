“Uludağ’da Kar Olmadan Tatil Fiyatları”

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMLARINDAN YÜKSEK

İki bölgede toplam 5 bin yatak kapasiteli 17 oteliyle kayak severlerin gözde destinasyonu olan Uludağ’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Bu durum, henüz kar yağışının olmamasına sebep oluyor. Ancak, 300 ile 1980 metre uzunluğunda toplam 20 kayak pistine sahip olan bölgede, oteller yerli ve yabancı turistleri ağırlamak için yoğun bir şekilde hazırlıklarını sürdürüyor.

KONAKLAMA FİYATLARI YÜKSEK SEYREDİYOR

Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’dan büyük ilgi gören Uludağ’da, tatil yapmak isteyenlerin en az 7 bin lira ödemesi gerekiyor. Özel hizmetler sunan, içerisinde şömine ve jakuzi bulunan kral dairelerinin gecelik fiyatı ise 60 bin liradan başlayarak 127 bin liraya kadar çıkabiliyor.

Uludağ’daki otel işletmecilerinden Süleyman Güngör, hazırlıkların tamamlandığını fakat beklenen kar yağışının hala gerçekleşmediğini ifade etti. Güngör, durumu şöyle özetledi: “Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında. Karın yağmasıyla beraber harekete geçeceğini düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz sezona göre, sadece tek eksiğimiz beyaz karın olmaması. Onun da inşallah önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünüyoruz. Tabii maliyetlerin de artmasıyla şu anda kişi başı 7-8 bin liralardan başlıyor oda fiyatlarımız. 60 bin liraya kadar oda var. Yeme, içme, jakuzisi, şöminesi her şeyi mevcut. Özel servisi de var. Her şey dahil fiyatlar. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber.”