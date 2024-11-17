“Uludağ’da Kar Tatili Fiyatları Yükseliyor”

ULUDAĞ’DA HAVA SICAKLIĞI VE KAR BEKLEYİŞİ

İki bölgede toplamda 5 bin yatak kapasitesine sahip 17 oteli ile kayak tutkunlarının gözdesi olan Uludağ’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üstünde seyrediyor. Bu durum, bugüne kadar kar yağışının yaşanmamasına yol açtı. Ancak, 300 ile 1980 metre uzunluğunda 20 kayak pistinin bulunduğu bu bölgede oteller, hem yerli hem de yabancı turistleri ağırlamak için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

KONAKLAMA FİYATLARI YÜKSEK

Orta Doğu, Uzak Doğu ve Avrupa’dan yoğun ilgi gören Uludağ’da tatil yapmak isteyenler, en az 7 bin lira ödemek zorunda kalıyor. Özel hizmet sunan ve içerisinde şömine ile jakuzi bulunan kral dairelerinin gecelik fiyatları ise 60 bin liradan başlayarak 127 bin liraya kadar çıkıyor.

Uludağ’daki otel işletmecilerinden Süleyman Güngör, hazırlıkların tamamlandığını fakat beklenen kar yağışının henüz gerçekleşmediğini ifade etti. Güngör, durumu şöyle özetliyor: “Uludağ şu anda sessiz, karı bekliyoruz aslında. Karın yağmasıyla beraber harekete geçeceğini düşünüyoruz. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz sezona göre, sadece tek eksiğimiz beyaz karın olmaması. Onun da inşallah önümüzdeki haftalarda geleceğini düşünüyoruz. Tabii maliyetlerin de artmasıyla şu anda kişi başı 7-8 bin liralardan başlıyor oda fiyatlarımız. 60 bin liraya kadar oda var. Yeme, içme, jakuzisi, şöminesi her şeyi mevcut. Özel servisi de var. Her şey dahil fiyatlar. Normalde bizim sezonumuz Aralık 10-20 arasında başlıyor, kar yağmasıyla beraber.”